外国政要积极评价和支持中国抗击新冠肺炎疫情

本报北京2月11日电 近日，又有一些国家政要及国际组织负责人继续通过各种方式对中国抗击疫情表示慰问和支持。

印度总理莫迪表示，印方高度赞赏中方为应对疫情采取的有力措施，愿向中方抗击疫情提供支持和帮助。

英国首相约翰逊表示，英方全力支持中国政府防控工作，愿同中方并肩应对疫情并继续提供帮助。

葡萄牙总统德索萨表示，谨向中方致以诚挚慰问，祝愿中方早日赢得坚决抗击疫情战役的胜利。

希腊总统帕夫洛普洛斯向中国人民表示深切慰问，希望中方采取的坚决措施和不懈努力将迅速遏制疫情。

土耳其总统埃尔多安表示，坚信在习近平主席强有力的领导下，中方一定能够遏制并消灭疫情。

阿尔及利亚总统特本表示，中国政府为抗击疫情付出巨大努力，为保障国际和地区公共卫生安全作出积极贡献。

埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克表示，赞赏并坚定支持中方为防控疫情所作庄严承诺和超常努力。

爱尔兰总理瓦拉德卡表示，赞赏并支持中方抗击疫情的行动，爱方愿向中方提供任何力所能及的帮助。

联合国秘书长古特雷斯表示，中国作出了了不起的努力。联合国坚定支持中国政府和人民采取的应对疫情举措，希望所有国家本着团结合作精神携手应对疫情。

第七十四届联合国大会主席穆罕默德—班迪表示，中国人民的决心和韧性令人敬佩，坚信在习近平主席坚强领导下，中国必将早日战胜疫情。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国努力控制病毒源头，限制疫情传播，为世界其他地区防控工作争取到宝贵时间。如果没有中国努力，全球病例会远高于此。世卫组织坚定支持中方为防控疫情作出的非凡努力，将派专家组同中方专家并肩作战。

此外，蒙古国总统巴特图勒嘎、文莱苏丹哈桑纳尔、肯尼亚总统肯雅塔、赞比亚总统伦古、乌克兰总统泽连斯基、摩尔多瓦总统多东、冰岛总理雅各布斯多蒂尔、罗马尼亚总统约翰尼斯、密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛、萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺，马里总理西塞、斐济总理姆拜尼马拉马、格林纳达总理米切尔，刚果（金）、吉布提、安哥拉、挪威等国外长以及联合国开发计划署署长、国际民航组织理事会主席、联合国工业发展组织总干事等国际和地区组织负责人也表达了支持和慰问。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)