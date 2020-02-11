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非盟首脑会议聚焦和平与安全问题

2020年02月11日22:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡2月11日电（王磊）据南非当地媒体报道，为期两天的非洲联盟（非盟）第33届首脑会议10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴闭幕，和平与安全问题成为会议焦点。

非盟委员会主席法基在会上表示，非洲一直受到恐怖主义和极端主义威胁，非洲民众生命安全处于危险之中。他指出，非洲之角、萨赫勒地区和乍得湖盆地至今仍然处在混乱之中，东非地区和红海周边的紧张局势仍在持续。

联合国非洲经济委员会执行秘书松圭指出，非洲安全形势愈加严峻。从2005年至2018年，非洲存在冲突的国家数量从6个增加到了17个。南非总统拉马福萨也表示，一些国家在非洲的行为导致地区安全形势更加严峻。

经济发展水平是影响非洲安全状况的一个重要因素。近年来，世界整体经济发展形势欠佳，国际大宗商品价格低位徘徊，让非洲国家的经济发展面临更严峻挑战，导致一些地区的失业和贫困人口增加。

非洲大陆自贸区建设是非盟近年来致力推动的重点项目，非盟希望通过该项目为成员国发展创造更多机遇，减少贫困和失业人口，进而消除暴力活动滋生的温床。

非盟委员会贸易与工业委员阿尔伯特·穆昌加介绍说，未来10年，非盟计划动员私营企业在非洲进行规模高达10万亿美元的投资，进一步推动非洲大陆自贸区建设，助力非洲实现持久和平与繁荣。

(责编：崔越、杨牧)
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