抗击疫情，国际社会需团结 封锁对抗无赢家

“我相信中国共产党和中国政府有能力应对任何挑战。”埃及前驻华大使马哈穆德·阿莱姆在接受记者采访时这样说道。

“这并不只是一句鼓励的话，这是基于我的亲身经历和观察生发的发自肺腑的信任。”阿莱姆告诉记者。马哈穆德·阿莱姆在2005年至2009年期间担任埃及驻华大使，亲眼见证了2008年汶川地震发生后，中国作为一个大国的组织动员能力和面对突发事件应有的理性与沉着。“所有的调度有条不紊，救援迅速有序，社会主义国家鲜明制度优势在当时被发挥的淋漓尽致，不得不令人佩服。”回忆起12年前的这一切，阿莱姆依然记忆犹新。

同时，中国人民在面对灾难，面对挑战时，万众一心，众志成城，那种凝聚力，那种自强不息，勇往直前的意志和韧性让阿莱姆感动不已。“这次在遏制新型冠状病毒的战役中，我再一次看到了中华民族的伟大与坚强，10天建成一所医院，我相信这在世界上没有几个国家能完成，但中国做到了，我敢肯定，凭借国家领导人的正确领导、人民凝聚起来的团结的力量以及先进的医学攻关能力，中国一定能很快打赢这场战役。”阿莱姆表示。

针对有一些国家无视世卫组织专业权威建议，实施过度反应措施，阿莱姆认为，中国现在面对的挑战是世界任何国家未来都有可能面对的，它是全人类共同的挑战。一味指责、过度恐慌、散布谣言、趁人之危都不是此时此刻应有的姿态，这相当于传播新的“思想病毒”，无益于问题的解决。“国际社会现在能做的就是团结一致，积极开展国际合作，因为我们身处一个命运共同体，你好我好才能大家好，封锁对抗没有赢家。”

谈及近期有些国家利用新型冠状病毒制造种族歧视，公然发起辱华事件，阿莱姆义正言辞地表示，这是人类社会的悲哀，无知！世界仍然需要学习和谐共生。阿莱姆十分欣赏中国“和”的价值观，他认为，和谐是万物生生不息、繁荣发展的内在依据。没有了和谐，还何谈发展，如果类似这样的种族歧视继续发生，世界还会更好吗？我们每个国家都需要反思。

对于疫情对中国经济的影响，阿莱姆以“树”作比，他认为，中国就像是一颗根深叶茂的大树，可能在经历大风大雨后，有些枝叶会干枯，会掉落，但因为其根扎的足够深，所以能在短期内恢复活力，重现累累硕果的繁荣景象。“不可否认，疫情会对中国经济带来一些短期负面影响，但从长远来看，中国经济基础坚实，韧性极强，中国政府又有长期规划，所以发展的大趋势不会改变。”阿莱姆补充道，“据我多年的观察，即使在全球金融危机期间，世界经济迷雾重重，中国的经济表现仍然优于很多国家。近年来，在面临国内外诸多风险挑战的复杂局面下，中国经济在世界主要经济体中仍保持着高增速，所以，综上所述，我对中国经济充满信心。”

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