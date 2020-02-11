外交部：中国经济长期向好的趋势不会因疫情而改变

人民网北京2月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月10日0-24时，中国境内新增治愈出院病例716例。截至2月10日24时，中国境内累计治愈出院病例3996例。

2月10日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例381例，连续第7天呈下降态势。

问：第一个问题，媒体获悉的安理会对朝制裁委员会的一份报告显示，朝通过与中国船对船过驳，从国外进口石油并出口了价值3.7亿美元的煤炭，违反相关制裁决议。中方是否了解相关情况？第二个问题，美国本周一宣布起诉涉嫌2017年对美国信用报告机构Equifax发起黑客攻击的4名中国军方人士，称这是美有史以来最大规模黑客事件。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，据我所知，联合国安理会朝鲜制裁委员会专家小组的这份年度报告还未正式对外发布，目前阶段报告内容应该是严格保密的。中方对这份报告被泄露表示关切，对有关新闻报道提及的内容不予评论。

关于第二个问题，中国政府在网络安全问题上的立场是一贯的、明确的，我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。中国是网络安全的坚定维护者，中国政府和军队及其相关人员从不从事或参与通过网络窃取商业秘密活动。

长期以来，美国政府和有关部门违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控，这早已是世人皆知的事实。

从“维基解密”到“斯诺登事件”，美方在网络安全问题上的虚伪性和双重标准早已昭然若揭。根据公开披露的大量信息，美方有关机构一直对包括其盟国在内的多国政府部门、机构、企业、大学、个人进行网络侵入和监听、监控。中国也是美方网络窃密和监听、监控的严重受害者。中方多次就此向美方提出严正交涉，要求美方作出解释，立即停止此类活动。

问：近日，一些外国公司和媒体认为新冠肺炎疫情对中国经济的影响将产生多米诺骨牌效应，冲击全球供应链，拉低今年世界经济增速。你对此如何看?

答：上周，在国新办举办的国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委等部门已就疫情对中国经济的影响作了介绍。

概括地讲，疫情对中国经济影响的大小，取决于疫情防控的进展和成效。我们相信，中国经济的基本面以及长期向好的趋势不会因为这场疫情而改变，我们有能力把疫情对经济的影响降至最低。

事实上，近日，国际货币基金组织、世界银行等国际机构都表示，中国有足够的政策空间来应对疫情，中方防控疫情的努力有效降低了世界经济可能面临的风险。

今天，中国的GDP已占世界GDP的16%左右，对世界经济增长的贡献率已超过30%。如果中国经济受到冲击，那么必然会波及其他国家，世界经济也必然会受到影响。所以说，中国的抗疫斗争既是为自己，也是为世界。支持中国、帮助中国，也是在维护国际社会共同利益。

面对公共卫生危机，以邻为壑保护不了自己，过度反应只会适得其反。当务之急，是国际社会团结协作共同战胜疫情，尽快恢复国家间的正常交往与合作，只有这样才能为世界经济稳定增长提供有力支撑，释放正面预期。

问：阿塞拜疆于2月9日举行了议会选举。中方对此有何评论？

答：日前，阿塞拜疆议会选举顺利举行，中方对此表示祝贺，并真诚祝愿阿塞拜疆人民在国家发展事业中取得更大成就。

作为好朋友、好伙伴，中方高度重视发展中阿关系，愿同阿方共同努力，加大相互支持，高质量共建“一带一路”，推动两国关系不断迈上新台阶。

问：本周一，美国以对信用报告机构发动网络入侵为由，起诉了4名中国军方人士。中方有何评论？

答：请查阅我刚才对路透社提问的回答。

问：正在对印度访问的斯里兰卡总理马欣达9日在接受专访时，就中国通过“一带一路”使一些国家陷入“债务陷阱”的问题表示，“一带一路”使斯里兰卡大为受益。对华债务只占斯外债总额12%，斯从未债务违约，我们利用中国贷款开展基础设施建设。中方对此有何评论？

答：中方对马欣达总理有关表态表示赞赏。中斯是世代友好、真诚互助的战略合作伙伴。长期以来，中方基于斯发展需要，向斯方提供了一些贷款，支持斯基础设施等重大国计民生项目建设。中方相关项目和贷款拉动了斯经济增长，提供大量就业，也为斯可持续发展提供了动力，得到了斯历届政府和广大民众的积极评价。中方愿继续同斯方在共建“一带一路”框架下加强合作，造福两国人民。

问：美国国务卿蓬佩奥日前在美国全国州长协会会议上发表演讲，称美中竞争正在联邦到地方层面全面展开，中方利用美政治体系自由开放的特点对美地方各州施加影响、进行渗透，要求美地方政府重视对华竞争并慎重开展对华合作。请问中方对此有何评论？

答：蓬佩奥的演讲罔顾中美关系的历史和现实，通篇充斥冷战思维和政治偏见，中方对此坚决反对。

中国走的是中国特色社会主义道路，中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是历史和人民的选择。中国人民将坚定不移沿着这条道路走下去，并将不断取得更大辉煌。任何人都不要幻想阻挡中国人民前进的步伐。

中美重新打开交往大门之始，双方就清楚地认识到两国政治制度不同。这也是为什么中美三个联合公报强调双方要始终相互尊重、互不干涉内政、平等相待。看来蓬佩奥并不了解中美三个联合公报内容或者是故意不想去了解。

中美建交40多年来，两国关系尽管经历波折，但总体向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益，有力促进了亚太和世界的和平、稳定与繁荣，这已是不争的事实，也不是任何人可以用几句话就能抹杀的。

中美地方合作、人文交流是两国关系的重要组成部分。加强两国地方和人文交往是两国人民的共同愿望，符合双方共同利益。作为美国国务卿不但对此不予推进，反而蓄意干扰阻挠，逆两国人民意愿而行，令人费解。

中国驻美使领馆和各类人民团体一向按照国际法和中美双边协议行事，与美各级政府交往都是为了促进两国相互了解、交流与合作，合理合法、光明磊落、无可非议。

我们奉劝蓬佩奥摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重中美关系历史和基本事实，停止诬蔑中国政治制度，停止做干扰破坏两国正常交往合作的事情。

问：你昨天提到，截至2月10日8时，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎。截至今天，人数是否有变化？能否介绍他们的国籍或具体情况？

答：昨天我已经介绍了有关情况。据向有关部门了解，今天无新增在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎病例，治愈出院人数从3人增至7人。

问：据报道，俄罗斯驻华大使杰尼索夫10日表示，俄中关系是当代国际关系的引领者，堪称稳定牢固的典范。今年中俄间一系列元首互访将按计划进行,包括习近平主席将于5月应邀出席卫国战争胜利日75周年庆典,7月访问圣彼得堡，普京总统也将于下半年访华。中方对此有何评论?

答：中方完全同意杰尼索夫大使对中俄关系的积极评价。在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代。不论国际形势如何变幻，中俄始终坚持结伴而不结盟、对话而不对抗，始终本着平等、开放、互利共赢的原则开展各领域务实合作。面对复杂多变的外部环境，中俄关系展现出强大的稳定性和内生动力，不受干扰和影响。

今年是二战胜利暨联合国成立75周年，也是中俄科技创新年的开局之年，中俄关系发展面临新机遇。双方将保持两国高层密切交往的良好势头，全面落实好两国元首达成的各项共识，推动各领域合作收获更多成果，共同为维护世界和平与安宁作出更大贡献。

问：巴基斯坦参议院10日通过决议，表示巴方坚定支持中方抗击新冠肺炎疫情，赞赏中国政府抗疫措施和保护巴基斯坦在华留学生的努力，并表示将与中方一道努力抗击疫情。中方对此有何评论？

答：中方高度赞赏巴方通过有关决议。中巴是全天候战略合作伙伴和“铁杆朋友”，有互帮互助的优良传统。巴方通过有关决议再次充分体现中巴两国人民患难与共的真情，也再次证明中巴是同舟共济、守望相助的命运共同体。

我们愿同包括巴方在内的国际社会加强合作，共同应对疫情，促进全球公共卫生事业。我们也愿本着高度负责的态度，同巴方加强沟通协作，维护好巴基斯坦在华侨民的健康和安全。

问：你能否介绍在华外国人感染的最新情况？中国国家卫健委每天发布的确诊病例、死亡病例和出院人数等数字是否包括在华外国人？

答：关于第一个问题，昨天我已经介绍了有关情况。据向有关部门了解，今天无新增在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎病例，治愈出院人数从3人增至7人。

关于第二个问题，据我了解，国家卫健委发布的数据包括在华外国公民病例。

问：巴基斯坦和尼泊尔是为数不多的几个仍有留学生滞留在武汉的国家。柬埔寨和一些非洲国家也有部分留学生滞留武汉。中方是否做了相关国家工作，说服他们不撤侨、不断航。哪些国家承诺不从武汉撤侨？

答：中方高度重视保护在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。世界卫生组织谭德塞总干事多次强调，不建议仓促撤侨，最好的办法是留在原地并做好自我防护。当然，对于希接回本国在武汉公民的国家，中方会根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，做出相应安排并为此提供必要协助和便利。

世卫组织还多次强调，不赞成对中国实施旅行和贸易等限制。针对一些国家采取断航等过度反应措施，国际民航组织也发出公告，强烈敦促各国遵循世卫组织建议。我们希望世卫组织和国际民航组织的专业意见能够得到尊重。

问：据报道，2月11日至12日，世界卫生组织将在日内瓦举行全球研究及创新论坛，届时台湾的专家以“在线”方式参加。据台媒称，台方系以“台北”名义参加。中方对此有何评论?

答：我们高度重视台湾同胞的健康福祉。此次新冠肺炎疫情发生后，国家卫健委及时主动向台湾地区通报疫情防控最新情况以及在大陆确诊的台胞信息。

台湾参与世卫组织技术性活动，必须在一个中国原则下经过协商作出安排并经中方同意。根据中方同世卫组织达成的安排，中方已复告世卫组织，同意台湾地区医疗卫生专家以个人名义参加此次论坛。民进党当局借这个问题做政治文章，搞政治操弄，令人不齿。

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