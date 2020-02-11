“伟大的中国将变得更加伟大”

人民网巴西利亚2月10日电 (记者 范剑青)2月10日，巴西外长阿劳若和卫生部长曼德塔会见中国驻巴西大使杨万明。巴常务副外长布兰德利、主管亚太事务副外长萨尔加多、卫生部主管卫生监测事务副部长克莱伯等在座。

阿劳若外长首先请杨大使转达他对王毅国务委员兼外长的亲切问候和良好祝愿，并代表巴西政府再次对中国遭受新冠肺炎疫情表示深切慰问。阿表示，中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国际社会发布疫情信息并积极开展国际合作，巴方对此高度赞赏。相信中国一定能够取得抗击疫情的最终胜利。疫情是国际社会面临的共同挑战，巴方愿同中方一道抗击疫情，尽可能减轻疫情对世界经济、贸易和人员往来可能造成的影响。

曼德塔表示，巴西卫生部和中国卫生健康委保持着良好沟通协作。巴方高度赞赏中方采取一系列严格有效防控措施。巴方密切关注疫情发展，并按照世界卫生组织的建议采取相应防控措施。此次疫情是巴中面临的共同挑战，巴方愿积极同中方开展公共卫生领域合作，为维护国际卫生安全做出积极贡献。相信伟大的中国将在经历疫情考验后变得更加伟大。曼并当面递交了其致杨大使的亲署函，表达巴政府对中国抗击疫情的支持。

杨大使感谢博索纳罗总统、巴西政府和人民声援中国抗击疫情并积极提供力所能及的帮助，强调在特殊时刻，中巴友谊更显弥足珍贵。杨大使并向对方介绍了疫情最新情况以及中方采取的措施，强调在包括巴西在内国际社会的支持下，中方有信心、有能力战胜此次疫情。

会见后，杨大使同外长阿劳若、卫生部长曼德塔共同会见了中巴两国记者。阿劳若外长对中国遭受疫情表示深切慰问，对中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国际社会发布疫情信息并积极开展国际合作表示高度赞赏，再次感谢中方对巴撤侨行动的支持。巴方愿同中方保持密切沟通，共同抗击疫情。杨大使感谢巴西政府和人民对中方抗击疫情的宝贵支持和诚挚慰问。强调中方愿积极开展国际合作，在第一时间同国际社会分享疫情信息，呼吁各方理性、冷静认识疫情，用信心战胜恐慌，用科学战胜疾病。

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