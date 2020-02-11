蒙古国工商会为中国疫情防控捐款1.4亿图格里克

2月10日，柴文睿大使接收蒙古国工商会阿木尔图布辛（左）主席捐赠善款。

人民网乌兰巴托2月10日电（记者 霍文）2月10日，丝绸之路国际总商会会员单位蒙古国工商会主席阿木尔图布辛率企业及媒体代表前往中国驻蒙古国大使馆，转交该会组织企业捐献的善款1.4亿图格里克（约合人民币35万元），对中国人民表示慰问。驻蒙使馆柴文睿大使会见阿木尔图布辛一行，使馆经商处参赞宋学军、政务参赞李雁军陪同会见。

阿木尔图布辛表示，蒙中两国是永远的邻居，中国发生的新冠肺炎疫情始终牵动着蒙古人民的心，很多蒙古国工商会会员及企业家纷纷站出来，表达自己的一份心意，向中国人民抗击疫情表示慰问和支持。此次蒙古国工商会组织募捐活动，旨在呼吁广大企业家充分认识抗击疫情不仅仅是中国的事情，而是需要我们共同面对的困难。蒙方相信在中国政府的高效领导和中国人民团结努力下，一定能够战胜疫情，蒙方也将一如既往的向中国人民继续提供力所能及的帮助。

柴文睿对蒙古国企业各界的爱心表示感谢。他说，蒙古国是中国的北方近邻，在疫情发生后通过各种方式向中方表达慰问，组织了多次捐款捐物活动，中方对此表示感动和感谢，让我们不仅看到了两国人民“患难见真情”的真实情谊，也是两国关系高水平的体现。近年来，中蒙两国在经贸领域合作不断开花结果，硕果累累，得到社会各界的广泛好评。但是新冠肺炎疫情给两国人员往来、货物运输等方面带来不小的困难，经贸合作受到很大影响。此次，蒙古国工商会不仅组织企业开展捐款，更重要的是呼吁企业要有“帮助中国就是帮助自己”的理念，我们对此表示高度赞赏。新冠肺炎疫情是一时的，但是中蒙两国友谊和合作是长久的，中方愿同蒙方一道，共同努力维护好两国人民的安全与健康。

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