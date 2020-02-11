中国驻波兰大使馆就抗击新冠肺炎疫情举行中外记者会

人民网华沙2月10日电（记者 于洋）中国驻波兰大使刘光源10日就抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作在中国驻波兰大使馆举办中外记者招待会，介绍中国防控疫情工作成效，阐明中方政策立场。来自中波两国60多家媒体的近百名记者参加了此次记者会。

刘光源大使表示，在突如其来的疫情面前，中国首当其冲，承受的压力最大，付出的代价最高。成千上万中国人连续奋战在抗击病毒的前线，亿万民众减少出行或隔离在家，为维护全球卫生安全作出巨大努力和牺牲。根据世卫组织2月9日发布报告，全球除中国外共有307例新冠肺炎确诊病例，不到所有确诊病例总数的1%，并不构成“大流行”。这是中国对病毒严防死堵的结果，体现了中国的大国担当。

记者会上，刘光源大使通过大量的图表和数据向中外记者介绍了新冠肺炎病毒在在中国防控情况和趋势，介绍了中国目前采取的最全面、最严格的防控举措，介绍了中国民众对抗击病毒的坚定信心和互助善举，并表示中国完全有信心打赢这场病毒阻击战。

刘光源大使表示，病毒是人类共同的敌人，尽快打赢这场疫情阻击战是世界各国的共同目标。世界上绝大多数国家政府和人民都同中国坚定站在一起。包括波兰总统杜达在内，迄今已有67国政要、14个国际或地区组织负责人致函习近平主席等中国领导人，积极评价并支持中方为抗击疫情所作努力，中方对此永远铭记并深表感谢。

刘光源大使还就中国经济发展前景、中国抗击疫情投入、波兰对华援助等问题回答了中外记者的提问。

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