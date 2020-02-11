在华留学生喊话外媒：请停止造谣抹黑中国

人民网北京2月11日电（记者 曾书柔）当全中国上下一心，每个人都在为战胜新冠肺炎疫情做出自己应有努力的时候，西方媒体和社交网站上各种有关中国新冠肺炎的虚假新闻和夸张谣言却甚嚣尘上。许多不明所以的外国人受此蒙骗，对中国有了许多误解，甚至出现恐慌和仇恨言论。对此，一些在中国学习的外国留学生们，开始用自己的亲身经历和所见所闻予以反击。

浙江大学攻读教育技术学博士学位的马朗是一位来自也门的留学生。他的亲朋好友们在社交媒体上看到了一些关于中国疫情的图片和视频，十分担心他在中国的生活。然而，马朗发现，那些图片和视频，要么是从影视作品上截取的张冠李戴的片段，要么就是正常的照片被加以臆测性和夸大性的备注。

“比如前一阵子那些被冠名‘鬼城’的照片，说明了他们对中国有多不了解。”马朗写道：“一些照片拍到了关闭的商铺、空荡荡的街道，就被一些人拿来当证据，指中国许多城市成了‘鬼城’，这包含了恶意和无知。一方面，春节期间，中国许多人口输入型的大城市，都会显得比平时冷清许多，因为许多外地人都回家过年了。另一方面，出于疫情防控的需要，人们听从政府的建议，减少出门，这反而是中国动员能力超强的一个侧证。我敢说，世界上没有其他国家能像中国一样做到令行禁止，民众配合度如此高的。”

对于“末日抢购”的说法，正在湖南大学攻读经济学博士学位的艾克拉姆也用他的所见所闻进行了批驳。“超市里食品、日用品供应齐全，价格如常。作为在中国生活的外国人，我们没有被遗忘，相反，社区还会特意关照我们，生怕我们看不懂防疫指南。我还看到许多无私的人，有的尽自己所能捐赠物资，有的担任志愿者，每一个人都在为这场抗疫斗争做贡献。现在的确是一个艰难的时刻，但远未到绝望的时刻。”

宁波大学留学生哈姆扎则结合他的专业，将其观察到的科技服务抗疫行动的细节传递到外界。他说，许多没来过中国的人难以理解，在中国，哪怕足不出户，利用一部手机，我们就可以完成采购日常生活用品、了解小区附近疫情、定位离我最近的定点医院。他说“外面的人因为不了解中国而产生误解，我们的任务是介绍中国，消除误解。”

在国外社交媒体上，还流传着一些牛头不对马嘴的照片和视频，比如街头散落的无人认领的尸体等，用以说明中国疫情的严重性和治理的无序。马朗说：“那些是故意从影视作品中截取的片段，用虚假的信息来造谣中国新冠肺炎致死率高，是恶意十足的。有人故意这么做，就是要引起国外的恐慌，抹黑中国形象。”

马朗认为，所有人都应该保持警惕，不能落入西方媒体的陷阱。越来越多的证据表明，流传在社交媒体上的许多谣言，都与西方媒体假新闻上的论调不谋而合。在国外社交媒体上传播谣言的人，基本都没来过中国，他们要么出于无知，要么别有用心。每个人都应该理性一点，冷静一点，避免被煽动和蛊惑。

艾克拉姆认为，在中国努力控制疫情，使世界其他国家和地区免受这一流行疾病威胁的时候，却有一些国家，出于敌意，有计划地指挥媒体机器发布虚假信息，企图以此打击中国的经济利益。他认为某些国家的行为是反人道主义、毫无人性的，他说，“在全球化时代，每个国家都难以独善其身。中国经济一旦真的因此受损失，世界上其他国家也难以避免受到波及。中国变好了，世界也会变好。”

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