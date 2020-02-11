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专访：“我们继续看好中国市场”——访英国贸易商“绝对优势”公司经理雷恩斯福斯

2020年02月11日14:49  来源：新华网
 
原标题：专访：“我们继续看好中国市场”——访英国贸易商“绝对优势”公司经理雷恩斯福斯

　　新华社伦敦2月10日电 专访：“我们继续看好中国市场”——访英国贸易商“绝对优势”公司经理雷恩斯福斯

　　新华社记者于佳欣 金晶

　　作为与中国业务关系密切的英国贸易商，“绝对优势”公司经理科林·雷恩斯福斯一直高度关注中国抗击新冠肺炎疫情的努力。谈到对疫情潜在影响的看法，雷恩斯福斯日前接受新华社记者专访时表示，疫情不会影响公司未来继续在中国开拓业务，“我们继续看好中国市场”。

　　“绝对优势”公司是一家帮助当地食品、饮料企业参与国际贸易的英国公司，目前公司主要目标客户来自欧洲、中国和美国。受英国“脱欧”后英欧贸易协议前景不明朗影响，“绝对优势”公司正鼓励更多英国企业加大对中国市场布局，寻找新的商机。

　　谈到看好中国市场的理由，雷恩斯福斯说，中国是个拥有14亿人口的大市场，且中产阶层人口增长迅速，中国人对购买高品质商品的需求巨大。英国一些巧克力、冰激凌、红酒等高端品牌受到中国消费者青睐。“我认为，未来源自中国市场的需求将大大超过欧洲和美国。”

　　谈及当前新冠肺炎疫情可能对公司业务产生的影响，雷恩斯福斯说，目前影响并不明显，将来影响可能取决于两个方面，一是中国经济基本面和消费者信心，二是调味品等部分食品原材料出口是否会受影响等。“从短期看，疫情会影响中国经济增长，但这种影响是暂时的。我认为，长期来看，中国经济基本面依然向好。”

　　雷恩斯福斯说，中国政府及时采取了缓解疫情对经济冲击的措施，“这不仅有利于中国经济，也有利于世界经济”。他特别指出：“这个时候，全世界应该联合起来，而不是将中国隔离，否则这将不利于贸易的发展。”

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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