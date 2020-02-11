临时入境限制措施给澳大利亚留学教育产业带来冲击

人民网悉尼2月11日电 春节期间，大多中国留学生回国与家人团聚。2月1日澳大利亚临时入境限制措施实施后，许多留学生无法返澳上学。面对机票取消、高额房租以及对学业不能按时完成的担忧，不少尚未返校的中国留学生表示，这项措施的实施给他们带来不小的经济损失和心理压力。

澳媒指出，全澳高等教育学府约有19万名中国留学生，目前无法返澳的中国留学生约有10万名，占到总人数的一半以上。

就读于悉尼大学项目管理硕士专业的沈同学接受记者采访时说，临时入境限制措施给她的学业以及日后的工作计划造成影响。日前，她的机票已被取消，悉尼昂贵的租房也一直处于续租状态。一旦延迟毕业，学生签证和求职安排也会受到影响。

来自墨尔本大学的大一新生刘同学也说，自己的机票已于近日被取消。他感到有些焦虑，这一措施迫使他提交了延期入学申请。刘同学还表示，由于延期入学，他要在较短的时间赶上落下的功课，这让他觉得压力很大。

对此，澳大利亚各高校也纷纷推出应急方案，采取延迟开学、延长中国留学生报到时间，增设假期课程，开设网课等措施。悉尼大学、悉尼科技大学、新南威尔士大学、澳大利亚国立大学、西澳大利亚大学、昆士兰大学、蒙纳士大学等多所澳高校已将注册报到时间推迟至二月底或三月初。

悉尼科技大学国际事务副校长伊恩·瓦特接受采访时表示，学校已经将开学时间推迟至三月份，并将根据学生情况，为其开设在线学习课程或适当压缩课程，以确保学生按时完成学业。学校不会因此收取学生额外费用。

为赶在开学前返澳，不少学生选择到第三国家或地区停留两周，再转乘航班回到澳大利亚。对此，中国驻澳大利亚大使馆提醒中国留学人员关注澳大利亚教育部对澳入境禁令的解释，并根据个人情况慎重安排返澳行程。

中国驻澳大利亚大使馆方面称，鉴于澳教育部的解释仍存在不确定性，加上澳各机场口岸边境执法部门有一定自由裁量权，建议留学人员慎重选择从第三国或地区入境。如确需从第三国或地区入境，需留存各种证明材料备查。

澳大利亚盛晶律师行主任律师孙晶在采访中表示，临时入境限制措施对两类中国留学生影响较大。一部分是2月份开学的学生，可能会错过开学。目前澳大利亚各高校都在与学生进行积极沟通，采取推迟报到时间的措施，情况相对乐观。另一部分是2019年毕业的同学，他们可能会错过工作签证的境内递交申请期限。根据规定，应届毕业生需要在学业完成后六个月内回到澳大利亚境内提交工作签证申请。对此，孙晶的建议是密切关注澳移民局官网，查看是否有出台针对这些留学生相对宽松的政策。（段佳筝）

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