中国驻哈萨克斯坦大使张霄：抗击新冠肺炎，中国是在守护世界

人民网努尔苏丹2月11日电（记者周翰博）10日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄就新冠肺炎疫情有关情况接受中哈媒体采访。他表示，中国抗击新冠肺炎，就是在守护世界。疫情过后，中国将会变得更加强大。

张霄大使表示，全力打赢抗击新冠肺炎这场战役是当前全党全国的中心工作和首要任务。习近平主席亲自部署、亲自指挥，多次听取汇报、作出重要指示，强调始终把人民群众的身体健康放在首位，并成立由孙春兰副总理为首的中央指导组。以武汉市和湖北省为重点的全方位、多层次联防联控体系得以构建。该机制在启动之初立即紧锣密鼓开展工作：10天之内建成两座专门医院，提供两千多张床位；举全国之力向湖北派遣包括军队医疗力量在内的专业医疗队伍进行支援；把疫情严防死守在1100万人口的武汉，有效防止其向更大面积扩散。相关举措已取得积极成效，全国新增确诊人数连续数日呈下降趋势，自1月底以来治愈病例数持续增长。有关专家指出，患者同步应用中医药治疗具有积极效果，重症、危重症患者可以通过合理、积极的治疗痊愈。因此，我们对取得抗击新冠肺炎的最终胜利充满信心。一句话，新冠肺炎虽然可怕，但却是可治的。

张大使表示，中方高度重视通过国际合作开展疫情防控工作。我们深知对中国乃至世界人民健康负有的重大责任。中国抗击新冠肺炎，就是在守护世界，一旦防线失守，疫情将瞬间吞噬全世界。因此，中方同世卫组织保持密切联系，及时向其通报病毒基因序列及采取的相关措施。中方还邀请世卫组织总干事谭德赛先生赴华访问，深入了解情况，他高度赞赏中国采取的各项有力措施阻止疫情蔓延，指出许多举措远超国际卫生条例要求，行动之快，规模之大，世所罕见，值得世界尊重和感激，他表示有信心最终战胜疫情。

张大使代表中方对哈方提供的人道主义帮助表示衷心感谢，指出，托卡耶夫总统在致习近平主席的信中称赞中方为抗击疫情所采取的措施，表示愿向中方提供帮助，同中国人民共克时艰。这批急需的口罩、防护服等物资已运抵中国。一些中国公民因中哈暂停直航滞留在哈，哈外交部向他们提供紧急帮助，并协助向中方运输抗击疫情所需物资。患难见真情，这是两国人民世代睦邻友好的生动体现，我们将永远铭记。

张大使认为病毒传播到哈的风险极低，表示，哈方已采取预防性措施，且中国的确诊患病人数正呈下降趋势，疫情蔓延已初步得到控制，因此无需恐慌，哈方也无需采取额外限制性措施。谣言和恐慌比病毒更可怕，今天，我们比以往任何时候都更需要科学和专业的态度。

张大使最后说，中方有信心战胜疫情，尽管它对社会经济发展产生了一些负面影响，但我们拥有14亿人口的巨大市场，这是宝贵的资源。我们还拥有改革开放40年来积累的丰富的物质基础，中国并非第一次经历类似考验。我坚信，疫情过后，中国将会变得更加强大。

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