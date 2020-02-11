真情胜疫情，爱心暖人心

人民网马德里2月10日电（记者 陈晓航）2月9日驻西班牙使馆临时代办姚飞应马德里市区政府邀请，与马德里市文化旅游和体育代表莱维、经济创新和劳工代表雷东多、乌塞拉区区长索尔多及侨界代表共同走访乌塞拉华侨华人聚居区。

姚飞表示，在这样一个特殊时期走访乌塞拉区并看望华侨华人，希望传递三重信息。一是感谢。感谢西班牙各级政府和各方友人对中国抗击疫情的理解、问候和支持。二是安心。西班牙有良好的医疗卫生体系，相信当地政府有能力开展并应对好疫情的传播，大家可以安心生活工作无需恐慌。三是信心。中国人民在习近平主席坚强领导下，众志成城、团结一心，我们有信心、有能力并将非常坚定地打赢防控疫情阻击战。姚飞指出，近期从中国返西的华侨华人自主采取居家观察措施，众多侨团、侨企以及个人采用各种方式提供支持协助，展现了华侨华人群体的责任感和凝聚力。

马德里市区代表就新型冠状病毒肺炎疫情向中国政府和人民表达支持，对中国采取果断措施防控疫情并医治患者表示赞赏。他们指出，疫情发生以来，马德里的华侨华人主动采取各种方式加以防范应对，特别是新近抵西的华侨华人自主采取居家观察，体现了极强的责任感和奉献精神，树立了良好的中国移民群体形象。马德里市区政府反对任何因疫情而出现的针对中国和中国人的偏见与歧视，强调广大居民无需恐惧，可以安心正常地工作生活。

其间，相关代表走访该区多家华侨华人商铺，并表达了问候和祝福。

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