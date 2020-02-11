中国驻尼日利亚大使：用事实、科学、团结应对新冠肺炎疫情

人民网阿布贾2月10日（记者 姜宣） 10日，尼日利亚《今日报》《领导者报》《新电讯报》《卫报》《太阳报》《人民报》《国民报》等8家主流媒体，发表驻尼日利亚大使周平剑题为《用事实、科学、团结应对新冠肺炎疫情》署名文章。全文如下：

中国正在打一场全力抗击新型冠状病毒肺炎疫情的人民战争。病毒前所未有，中国的防控措施也前所未有。

人民群众的生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是中国政府当前最重要的工作。中共中央政治局常委会两次开会，就防控工作进行再部署再动员。习近平主席强调，要始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。中央应对疫情工作领导小组先后5次开会研究部署疫情防控工作，中央指导组赴疫情中心武汉积极开展工作，国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。

2月8日，拥有1500张床位的雷神山医院交用。此前，1000张床位的火神山医院3日运行。两所医院均10天之内建成。来自全国各地的11000余名医护人员驰援武汉，夜以继日奋战在抗疫火线。中国争分夺秒地治病救人。我们的防控工作正在取得积极成效。2月1日起，治愈人数开始超过病死人数。2月3日以来，全国非湖北地区的新增确诊病例数连续下降。这些数据表明新冠肺炎是可防、可控、可治的。

正如习主席指出，中国有强大的动员能力，有应对公共卫生事件的丰富经验，有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。中方采取的强有力措施，不仅在对中国人民健康负责，同时也是对世界公共安全的巨大贡献。

中国政府始终本着公开、透明和高度负责任的态度，及时通报信息，加强国际合作，建立举国体制，集全国之力，以最严格、最彻底的措施抗击疫情。国家卫健委和武汉卫健委每天举行发布会，通报有关举措和进展。中方公开透明和高度负责任的态度以及果断有力的举措得到了国际社会普遍积极肯定，“为各国防控疫情树立了新标杆”。

遗憾的是，关于这次疫情也出现了一些谣言和谎言。病毒固然可怕，但谣言和恐慌比病毒更可怕。世卫组织总干事谭德塞近来一再呼吁人们不要信谣传谣，“这是一个要事实不要恐慌、要科学不要谣言、要团结不要污名的时刻。”包括尼日利亚在内一些国家正加大管控力度，采取果断措施惩治疫情造传谣者。2月1日，5名阿布贾市民就因假装感染了新冠肺炎的恶作剧而被警方迅速拘捕。

应对新冠肺炎疫情应建立在科学而不是恐慌的基础上。截至2月8日，中国国内确诊病例的病死率为2.18%，武汉以外地区病死率为0.91%，甚至低于普通肺炎。湖北以外省份病死率为0.31%。而2009年美国暴发的H1N1流感病死率达17.4%，2012年中东呼吸综合征病死率达34.4%，2014年西非埃博拉疫情病死率达40.4%。据美国疾控中心1月底报告，2019-2020年美国流感季已导致1900万人感染，至少1万人死亡。全球除中国外有200余例确诊病例，不到中国境内病例的1%，而美国H1N1流感蔓延到214个国家和地区。面对疫情，一些国家采取必要恰当的防控措施是可以理解的，但我们不赞成采取过度限制措施。世卫组织明确提出，目前没有理由采取不必要的国际旅行和贸易限制措施，其不赞成甚至反对实施旅行和贸易等限制。

疫情发生以来，中国政府始终高度重视中国人民和在华外国人的生命安全和身体健康，采取了最严格、最全面的防控措施，很多举措远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求。目前在华外国公民的安全、健康和生活是有保障的。希望各方冷静、理性、客观地看待疫情及中方防控工作，不要过度反应。世卫组织总干事谭德塞从专业角度作出权威评估，认为目前在武汉的外国人最安全的办法是继续留在当地，而不是仓促转移，因为转移过程中会面临新的不确定因素，增加疫情扩散风险。建议各国遵循世卫组织建议，引导本国公民在当地按照防疫规定做好防护。包括尼日利亚在内的大多数国家都能够理解中国政府的意见，对中国的防控工作充满信心，支持中国防控疫情的努力。

今天（2月10日），中尼迎来建交49周年。1971年以来，双方全方位、宽领域、高水平的合作走在中非合作前列。在两国领导人亲自关心和战略引领下，近年来兄弟般的中尼关系全面快速发展，处于历史最好时期，给人民带来实实在在利益。中方感谢尼方在涉及中方重大关切和利益问题上给予的宝贵支持。

患难见真情。连日来，尼日利亚政府和人民以各种方式坚定支持中国抗击新冠肺炎疫情。我们对此衷心感谢。布哈里总统2月2日公开声明，“中国为遏制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延所作努力，以及就此同国际机构和其他国家密切沟通协作，堪称典范。”“通过努力，打赢疫情防控阻击战只是时间问题。”团结一致，我们必将胜利。

新冠肺炎病毒突如其来，也必定会走。疫情是一时的，友谊和合作是长久的。对于别人给予我们的同情和支持，中国必定铭记在心。

(责编：徐祥丽、贾文婷)