韩日关系缓和迎来新契机

2月6日，韩国外交部亚太局局长金丁汉与日本外务省亚太局局长泷崎成树在韩国首尔进行司局级磋商。围绕强征劳工及日本对韩出口限制等问题，双方进行了会谈，但仍未能缩小分歧。

磋商未能缩小分歧

在2月6日的磋商中，金丁汉再次强调韩方就二战韩籍劳工索赔问题的立场，并敦促日本尽快撤回对韩的出口限制措施；日方则坚称对韩出口限制与强征劳工问题无关，会谈未取得实质性进展。

此次磋商是继去年11月东京磋商后，双方时隔3个月再次会谈。据韩联社报道，韩国最高法院于2018年判决强征二战韩籍劳工的日企赔偿损失，但日方认为该判决违反《韩日请求权协定》和国际法准则。

《纽约时报》报道称，日本于2019年7月宣布将限制半导体、智能手机和电视屏幕生产中所需的特种化学品的对韩出口，均为韩国大量依赖日本出口的产品。韩国认为日本此举是针对强征劳工索赔问题进行报复。作为回应，韩国向世贸组织申诉，并宣布单方面终止韩日《军事情报保护协定》。

2019年7月，强征劳工索赔案韩国原告方表示，由于被告日企没能在最后期限内同意与原告方展开赔偿磋商，原告方向法院申请变卖已扣押的被告日企资产。据日本共同社报道，变卖手续预计最快今年上半年获得韩国法院的出售命令。2月6日，韩国外长康京和表示，被告日企资产“何时被变现将成为关键”，她同时重申“由于是司法手续，政府无法介入要求推迟”。

历史问题才是根本

“去年以来，韩日两国关系实际上是有所回暖的。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东接受本报采访时表示。

“最大的进展就是重启双方《军事情报保护协定》。”据《朝日新闻》报道，2019年8月，韩国政府曾宣布终止旨在实现双方共享军事情报的《军事情报保护协定》，以回应日本出口管制措施。但在协定即将终止的6小时前，韩国最终决定有条件地延长协定终止时限。

“在成都召开的中日韩领导人会议，也为韩日进一步沟通和磋商创造了可能性。”吕耀东表示，“这次会议也加深了中日韩三国对地区和平稳定、区域经济合作以及维护多边贸易体系的共识。”

吕耀东表示：“此次磋商中涉及的强征劳工和出口管制问题，是两国关系改善进程中一个绕不过去的坎儿。这两个问题本质上是一个问题，有因果关系。尽管日本方面认为两者无关，但显然劳工索赔问题引发了日方‘报复性’的出口管制。”路透社报道援引韩国总统文在寅的话称，“这是一场没有赢家的比赛，包括日本在内的各方都是受害者”。

“两国在某些短期的、现实的问题上取得了一定进展，但双方最终还是要回到根本问题上来谈。”吕耀东认为，“说到底，如果历史问题解决不了，两国关系很难得到根本改善。”

双方缓和意愿强烈

韩联社报道称，第17次韩日文化外交局长会议2月7日在东京举行。这是韩日两国时隔6年重启会议，或有利于双方加强交流。

今年以来，日韩关系缓和迹象明显。据日本NHK电视台报道，日本首相安倍晋三在1月的施政方针演说中将韩国称为“最重要的邻国”，表示“殷切地期待着遵守国与国之间的约定，构筑面向未来的两国关系”。

“日韩两国政界缓和关系的意愿是比较强烈的。相较去年，安倍在今年的演说中将韩国的位置提高了许多，这其实释放了重视两国关系走向的积极信号。韩国方面，文在寅在接受日本新任驻韩大使递交国书时也表示，韩日领导人应更经常交流，这是对安倍的回应。”吕耀东分析，两国经济界同样不希望看到关系继续恶化。“无论科技层面还是市场层面，东亚地区国家联系密切。日韩两国关系若长期恶化，对双方经济发展和人文交流都有很大的负面影响。”

韩日之间还有诸多考验双方未来关系走向的挑战与契机。

吕耀东认为，日韩两国现在面临一些亟待解决的现实问题，包括两个东道主的问题：“中日韩领导人会议今年的主席国是韩国，而日本即将举办2020年东京奥运会，这其中离不开双方的理解、沟通与合作。”此外，在应对新冠病毒肺炎疫情中，双方也加强了信息共享与合作。“这三个迫在眉睫的问题如果能得到有效解决，双方关系会进一步缓和。”

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