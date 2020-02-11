俄重返欧洲让美国很扎心（环球热点）

2019年12月9日，在法国巴黎，（从左到右）乌克兰总统泽连斯基、法国总统马克龙、俄罗斯总统普京和德国总理默克尔出席“诺曼底模式”四国峰会。

新华社记者 高 静摄

96∶44！日前，欧洲委员会议会大会以绝对优势，通过恢复俄罗斯代表团权限的决议。脱离6年之久的俄罗斯重返欧洲。这是自去年4月以来，欧洲委员会议会大会第三次表决通过恢复俄罗斯代表团权限。专家分析，欧洲委员会频频向俄罗斯抛橄榄枝，释放了欧俄关系转圜的积极信号，更凸显了欧美裂痕加剧的发展态势。但欧洲能否解除对俄罗斯制裁，仍有待观察。

欧频频释放对俄善意

据俄罗斯卫星通讯社报道，欧洲委员会议会大会1月29日在全体会议上投票表决通过决议，批准全面恢复俄罗斯代表团权限。

欧洲委员会是独立于欧盟机构之外的非官方组织，但与欧洲联盟关系密切，两大机构的议会每年召开一次联席会议。俄罗斯于1996年加入欧洲委员会。

2014年4月，因克里米亚危机，欧洲委员会议会大会剥夺了俄罗斯代表团的表决权，并对俄罗斯实施经济制裁。作为抗议，从2017年6月底起，俄罗斯停止缴纳每年最高达3300万欧元的欧洲委员会预算支出份额，即“会费”。根据欧洲委员会章程，积欠两年会费应被除籍。

在法德等国领导人极力斡旋下，自去年以来，欧洲委员会议会大会数次就俄罗斯代表团恢复权限问题进行投票表决。

据俄新社报道，去年4月，欧洲委员会议会大会通过决议，首次呼吁俄罗斯组建代表团参会并缴纳会费。

“俄罗斯一开始表态不是很积极。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对本报记者表示，俄方需要评估，重回欧洲委员会所需付出的代价和获得的利益。如果俄重回欧洲委员会，得到的只是批评和施压，那是得不偿失、没有意义的。

2019年5月17日，在芬兰首都赫尔辛基举办的欧洲委员会部长会议上，俄外长谢尔盖·拉夫罗夫表达了重返欧洲委员会的意向。欧洲委员会47个成员国的外长以压倒性的优势投票通过一项声明，允许俄罗斯恢复在欧洲委员会的投票权。

对此，美联社报道称，声明标志着欧洲为逐步取消对俄罗斯实施的限制和制裁迈出了关键的一步。这也可以被视为是一个信号，说明欧洲——尤其是法国和德国——日益认识到，拉近与俄罗斯的关系可以更好地解决乌克兰危机和其他问题。

2019年6月25日，欧洲委员会议会大会通过决议，批准全面恢复俄罗斯代表团的权利。随后，俄罗斯向大会提交了确认参会代表资格的申请，支付了3300万欧元作为2019年的会费，并决定向欧洲委员会支付2017年和2018年会费欠款共计5470万欧元。

美欧裂痕进一步凸显

“欧洲委员会议会大会通过一而再再而三表决，向俄罗斯释放出很多善意。”崔洪建表示，欧洲委员会议会全面恢复俄罗斯代表团权限，透露出一些积极信号，即欧洲试图调整对俄关系。尽管乌克兰危机尚未解决，但欧洲逐渐意识到，不能把解决克里米亚问题作为缓和欧俄关系的前提。而俄罗斯也需要通过重返欧洲委员会，为其打破欧洲制裁寻找突破口。

乌克兰一直强烈反对恢复俄罗斯表决权，支持其立场的还有英国和巴尔干国家。乌克兰前总统波罗申科曾警告，欧洲委员会对俄罗斯“重开大门”，意味着欧美对俄制裁“裂开第一道口子”。

面对乌克兰的质疑，德、法和其他支持俄罗斯留在欧洲委员会的国家宣称，该机构推行法治、人权和民主价值，是西方与俄罗斯对话的重要平台，一旦俄罗斯退出，俄罗斯公民将失去向欧洲人权法院提出保护其权益的渠道。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，俄罗斯重返欧洲委员会议会大会，是因为没有俄罗斯，在欧洲展开对话是不可能的。

美联社报道认为，欧洲委员会正陷入冷战结束后最大的危机里。考虑到国家规模和实力，俄罗斯是该组织中的五个关键角色（俄罗斯、英国、法国、德国、意大利）之一。俄罗斯并非欧盟成员国，它在欧洲委员会中的地位有利于平衡斯特拉斯堡（欧洲委员会总部）和布鲁塞尔（欧盟总部）之间的关系。

除此之外，欧美矛盾加剧，也是欧俄关系缓和的助推器。

“欧美在很多问题上存在分歧，而且分歧在短时间内无法化解。”崔洪建分析，欧美关系呈现出以下特点：政治对垒持续；经贸摩擦不断，在贸易谈判陷入僵局、世贸组织面临停摆之际，双方局部关税战此起彼伏；在伊核协议、叙利亚问题、中导条约和北约等地区安全及多边事务中，双方矛盾继续积累。去年年底，美国政府对“北溪2号”天然气管线的一纸制裁，更将欧美这对盟友“互损”的剧情延续到了2020年。

分析认为，欧俄之争的结果是两败俱伤。越来越多的迹象表明，在制裁俄罗斯的同时，欧洲经济也空前惨淡，反倒是美国坐收渔翁之利。随着“美国优先”政策的深入推进，欧洲缓和对俄关系，有利于增加其与美国谈判的筹码，维持其外交政策的战略自主性。

俄欧关系走向待观察

“欧盟观察家”评论称，欧洲委员会议会大会正式取消对俄罗斯持续几年的制裁，标志着欧俄紧张关系正在逐步解冻。

“这是对去年以来，欧俄关系缓和趋势的延续。”崔洪建说。去年12月，“诺曼底模式”四国峰会在法国巴黎举行，欧俄为打破乌克兰问题僵局谋求对话。不顾美国制裁，欧洲相关国家坚持和俄罗斯开展“北溪2号”天然气管道建设，欧俄在能源领域的合作不断加强。此外，在伊核问题和叙利亚问题等国际安全事务上，欧俄合作不断深入。

未来，随着俄罗斯重返欧洲，美欧俄三角关系将有更多新看点。

“欧洲将在一些议题上和俄罗斯加强合作，平衡其和美国的关系。”崔洪建表示，去年下半年以来，一些欧洲大国，如法国、德国和意大利等国，都寻求和俄罗斯缓和关系。因为欧洲希望能在美俄博弈之间找到平衡，一方面不会轻易放弃和美国的盟友关系，另一方面也对美欧盟友关系有一些防范。

俄罗斯重新加入欧洲委员会，对欧俄关系产生哪些实质性影响？

“欧洲委员会和俄罗斯恢复正常关系只是欧俄关系转圜的初步阶段，最能体现欧俄实质性关系的是欧盟和俄罗斯的关系。”崔洪建表示，今年1月31日，欧盟对俄罗斯的经济制裁到期，必须重新评估是否要延长对俄罗斯的制裁。如果俄罗斯重返欧洲委员会代表了欧俄关系发展的整体方向，不排除欧盟接下来对俄罗斯的制裁作出一些技术性处理，可能依然会维持制裁，但是制裁的范围和幅度也许会出现变化。但欧俄双方互动的结果还要看俄罗斯的表现，比如俄罗斯对去年“诺曼底模式”会谈达成的关于解决乌克兰东部冲突的协议的实际执行情况。

(责编：刘洁妍、贾文婷)