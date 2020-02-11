原标题：克兰普-卡伦鲍尔放弃参选德国总理并将辞去基民盟主席职务

新华社柏林2月10日电（记者张远 任珂）德国执政党基督教民主联盟（基民盟）主席安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔10日宣布，她将不会作为基民盟总理候选人参加定于2021年举行的联邦议院选举，并将辞去基民盟主席一职。

克兰普-卡伦鲍尔在基民盟当天举行的新闻发布会上说，她不会申请成为基民盟总理候选人，也将在今年夏天辞去基民盟主席职务。她将继续履职，直到基民盟选出新领导层。

克兰普-卡伦鲍尔表示，基民盟坚定地反对与右翼民粹主义政党德国选择党“任何形式的直接或间接合作”，她正设法结束图林根州州长选举风波。

德国总理默克尔当天对克兰普-卡伦鲍尔的决定表示遗憾，同时宣布克兰普-卡伦鲍尔将继续担任国防部长。

基民盟党内消息人士说，克兰普-卡伦鲍尔决定辞去基民盟主席一职是受到图林根州州长选举风波波及。

本月5日，图林根州议会投票选举州长，因前两轮投票中没有候选人获得过半数支持，举行了第三轮投票，德国选择党在这轮投票中没有投票给本党候选人，而是投给基民盟与自由民主党（自民党）支持的候选人托马斯·克梅里希，使他成为州长。德国一些媒体指责，基民盟、自民党与德国选择党或有“暗中勾结”，这跨越了德国主流政党不与德国选择党合作的“政治红线”，基民盟主席克兰普-卡伦鲍尔对此应负领导责任。

克兰普-卡伦鲍尔现年57岁，被不少德国媒体视作默克尔的“接班人”。2018年12月，克兰普-卡伦鲍尔出任基民盟主席，接替担任这一职务18年的默克尔。2019年7月，她出任德国国防部长。

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