原标题：第56届慕尼黑安全会议将聚焦“西方缺失”

新华社柏林2月10日电（记者任珂 张远）《2020年慕尼黑安全报告》10日在德国柏林发表。这份报告为即将召开的第56届慕尼黑安全会议（慕安会）设定了主题——“西方缺失”。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔在当天的记者会上说：“现在出现了一种双重现象：首先，西方阵营正在变得不那么‘西方’；其次，世界也没那么‘西方’了。这将对德国、欧洲和整个世界，尤其是对我们的安全政策意味着什么？”

按照主办方的说法，“西方缺失”是指一种被广泛感受到的不安，这种不安源于“西方”持久目标的不确定性和“西方”共同立场的缺失。

报告认为，这种现象可能是对跨大西洋伙伴关系最重要的战略挑战。“西方”能否在大国竞争的新时代制定联合战略充满了不确定性，这一现象在全球范围内也带来了一些安全挑战。

本届慕安会将于2月14日至16日在德国慕尼黑举行。据主办方介绍，来自政界、商界和学术界等领域超过500名“高级国际决策者”将参会，包括35名国家元首和政府首脑以及100多名外长和防长。

法国总统马克龙和加拿大总理特鲁多将首次参会。奥地利总理库尔茨、美国国务卿蓬佩奥、北约秘书长斯托尔滕贝格、俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长扎里夫以及一些国际组织的领导人也将参会。

除了“西方缺失”这个主题，与会者还将就当前国际热点问题展开讨论，包括德美关于“北溪-2”输气管道的争端、中东局势和全球经贸摩擦等。气候安全、太空安全、右翼极端主义和技术与创新带来的安全挑战，也将成为会议上的话题。

伊申格尔说，全球卫生安全一直是慕安会关注的话题。当前正值新冠病毒疫情暴发，世界卫生组织总干事谭德塞将前往慕尼黑参会，会议主办方15日将专门组织一场有关此次疫情的边会。

慕尼黑安全会议始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。近年来，慕安会已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，是各国高级防务问题官员及专家就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。

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