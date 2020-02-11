原标题：军援叙北部驻点 土防长再发警告

土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔9日警告叙利亚政府军，若叙军不从叙西北部伊德利卜省战场后撤，土军将不得不采取行动。不愿公开姓名的土方官员同一天披露，土军最近大幅增援设在伊德利卜的军事驻点，“所有选项都摆在桌面上”。

阿卡尔告诉土耳其《自由报》：“如果协议持续被违反，我们将采取后备方案。”阿卡尔所说协议是指土耳其与俄罗斯2018年达成的伊德利卜非军事区协议。依据协议，在土耳其支持的叙反对派武装和俄罗斯支持的叙政府军之间设立缓冲区，实现临时停火。

不过土俄双方、叙反对派和政府军一直互相指责，称对方违反协议。2019年12月，叙政府军在俄军支援下对伊德利卜省及周边地区的反对派控制区发动新一轮攻势。叙政府军与土军本月早些时候罕见地爆发正面冲突，使局势升级。伊德利卜省与土耳其交界，是叙反对派武装和极端武装占据的最后一块地盘。

阿卡尔9日警告：“我们每次都说‘别逼我们，否则我们准备采取B计划或C计划’。”他没说土方具体有哪些计划。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安先前给叙政府军撤退设期限，称若叙军不后撤，土方将采取“必要举措”。埃尔多安同样没细说土方行动计划。

土军眼下在伊德利卜设有12个军事观察站，名义是监督停火。路透社援引知情人士的话报道，其中3座已经被叙政府军包围。土耳其国防部后来回应说，土军在伊德利卜的观察站有自卫能力，正“照常履行职责”。

设在英国的“叙利亚人权观察组织”8日说，土军正在伊德利卜首府以南新建一座军营。

一名不愿公开姓名的土政府官员9日告诉路透社，土军最近几周源源不断地向伊德利卜观察站增援军备和人员，仅仅8日一天，就有大约300辆坦克、装甲车和其他军车从土耳其一侧进入伊德利卜。

这名官员说，观察站得到“充分”增援，但拒绝透露土军一共部署多少部队，只是说“人数可观”。“叙利亚人权观察组织”说，土军上周向伊德利卜派出1240辆军车，调遣5000名士兵。这一民间组织没有交代消息来源。

叙利亚官方媒体8日报道，叙军当天彻底收复距离伊德利卜首府仅十几公里的战略重镇萨拉基卜。叙军9日宣布，过去数日，叙军已在伊德利卜省和邻近的阿勒颇省收复数十座村镇和要地，重新控制超过600平方公里土地。

叙军这轮行动的主要目的之一，是重新控制连接首都大马士革与第二大城市阿勒颇的交通干道M5高速公路，这条公路途经伊德利卜东部。“叙利亚人权观察组织”9日说，叙军打通这条战略要道指日可待，仅剩一段2公里的路段还在反对派武装手中。（王宏彬）（新华社专特稿）

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