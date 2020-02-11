原标题：叙利亚政府军夺回西北部600平方公里土地

叙利亚政府军9日在西北部伊德利卜省和阿勒颇省继续推进攻势，过去数天重新控制大约600平方公里土地。

政府军在一份声明中说，军方过去数天在伊德利卜省和阿勒颇省夺回数十座村、镇和战略山头，来自伊德利卜东部的部队与来自阿勒颇南部的部队会师，将继续清剿“恐怖组织”。

阿拉伯叙利亚通讯社8日报道，政府军当天完全恢复对伊德利卜省萨拉基卜镇的控制。这一小镇位于M5高速公路一处路口，部队随后沿公路向北行进，穿过伊德利卜省与阿勒颇省部队汇合。这是数周以来，在两省作战的部队首次会师。

叙利亚2011年陷入内战。伊德利卜省是反对派武装和极端武装在叙利亚的最后地盘。叙利亚政府把那些武装统称为“恐怖组织”，去年12月起发起攻势。

“叙利亚人权观察组织”说，叙利亚政府军9日有望完全恢复对M5高速公路的控制。这条公路连接首都大马士革与第二大城市阿勒颇，向南延伸至接壤约旦的边境地区，是一条战略要道。

阿勒颇市曾是叙利亚经济重镇，2016年12月重新由政府控制。法新社报道，政府军夺回M5公路将恢复叙利亚经济命脉地区之间的交通。

叙利亚人权观察组织说，政府军推进数周，M5公路仅剩大约两公里没有“拿下”。

这一组织说，支持政府的武装力量9日接近阿勒颇西南部敌对武装的最后据点，与反对派武装和极端武装作战，“夺取新的地盘，现在控制公路旁数座村庄”。

按照这一组织的说法，伊德利卜省大约一半地区和阿勒颇省少数地区仍受反对派武装或极端武装控制。武装人员合计大约5万人，大多隶属反对派。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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