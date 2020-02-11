原标题：现身警局作案 纽约一枪手接连袭警

一名枪手9日闯入美国纽约市布朗克斯区警察局，开枪打伤一名警察后被捕。大约12小时前，他在同一个街区假装问路，突袭一辆巡逻车内的警察，开枪打伤一名警察后逃逸。

【连续作案】

这名男子8日晚8时许，向巡逻车内两名警察问路，接着突然开枪。子弹险些击中驾驶座上的警察保罗·斯特罗弗利诺，擦伤他的下巴和脖子，差点伤及动脉。斯特罗弗利诺和搭档布赖恩·汉隆随后成功驾车逃脱。他们没有开枪回击。

警方说，嫌疑人步行逃跑。警方随后发布嫌疑人照片，展开全城搜捕。嫌疑人次日上午8时前，现身组织搜捕行动的警察局并拔枪朝前台射击。那里站着几名警察。

警察局长德莫特·谢伊说，枪手走向前台附近区域，朝多名警察近距离射击。

一名警察左上臂中弹后开枪回击，没有击中枪手。所幸警局其他在岗人员将他制服，避免更多警察伤亡。谢伊说：“这个懦夫耗光子弹后立刻放下（武器）。”

美联社报道，受伤警察斯特罗弗利诺9日已出院，受到大批同僚鼓掌欢迎。警方说，全部伤者有望痊愈。

【“蓄意杀害”】

“这是意图杀害两名警察……是蓄意谋杀，”纽约市市长、民主党人比尔·德布拉西奥（白思豪）说，“袭击警察等同于袭击我们所有人。”

警方没有公布枪手姓名。按照谢伊的说法，枪手前科累累，曾在2002年持枪劫车并朝警察开枪，因谋杀未遂罪入狱，2017年获假释出狱。

纽约州州长、民主党人安德鲁·科莫9日在社交媒体“推特”上说，警方接连遇袭令他“震惊”。共和党籍总统唐纳德·特朗普立即借机攻击民主党，责怪两名官员“领导不力”“毫无规则”“缺乏支持”导致警察遇袭。

两起袭警事件发生地曾经案件频发，近几年逐步恢复平静。那里去年发生5起谋杀案和164起抢劫案。两项数据1990年分别为44起和1095起。（陈丹）（新华社专特稿）

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