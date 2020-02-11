原标题：俄代表团访土讨论叙利亚伊德利卜地区局势

新华社安卡拉2月10日电（记者郑思远 施洋）一个正在土耳其访问的俄罗斯代表团10日与土耳其总统府发言人卡林举行会谈，双方就叙利亚伊德利卜地区紧张局势升级进行了讨论。

据土耳其媒体报道，卡林在会谈后表示，双方讨论了叙利亚伊德利卜地区的最新情况。土方希望俄方履行其在阿斯塔纳进程中的责任和在索契会晤中达成的共识，以制止叙利亚政府军袭击土耳其军队。

据报道，在与卡林会谈前，俄罗斯代表团分别于8日和10日就叙利亚局势与土方举行了两轮会谈。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯代表团由来自俄军方、外交和情报等部门的人员组成。

土耳其国防部10日发表声明说，叙利亚政府军当天在叙北部伊德利卜省对土军进行炮击，造成5名土耳其士兵丧生。土军对叙政府军的袭击进行了反击。土方将密切监测事态发展并采取必要措施。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。

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