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多国报告又有新冠肺炎患者治愈 “钻石公主”号邮轮确诊人数上升

2020年02月11日08:28  来源：新华社
 

新华社北京2月10日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，多国卫生部门发布本国新增新型冠状病毒感染病例和治愈情况。其中，柬埔寨、阿拉伯联合酋长国、菲律宾和马来西亚确诊的多名新冠肺炎患者已痊愈出院。停靠在日本横滨港的“钻石公主”号邮轮上又确诊多名感染者。

菲律宾卫生部10日说，该国首个新冠肺炎确诊病例已治愈出院。菲卫生部副部长埃里克·多明戈当天在新闻发布会上说，1月21日一名现年38岁的中国籍女性从武汉出发经香港抵达菲律宾，25日出现咳嗽等症状前往就医，被确诊为新冠肺炎患者。这名患者在2月6日和7日进行的两次核酸检测中结果均为阴性，而且自6日起，这名患者已不再出现新冠肺炎相关的临床症状，因此已在8日获准出院。

马来西亚卫生部长祖基菲里10日在新闻发布会上说，马来西亚目前已有3名新冠肺炎患者康复出院，其中两人接受了针对症状的治疗；另外一人在服用了抗艾滋病毒药物克力芝后康复。截至10日早上，马来西亚共有18例新冠病毒感染病例，其中12人为中国公民，6人为马来西亚公民。

柬埔寨首例、也是目前唯一一例确诊新冠肺炎患者10日上午痊愈出院。这名患者为60岁中国男性公民，1月23日与家人从武汉抵达西哈努克省，25日开始发烧和流鼻涕，27日被柬埔寨巴斯德研究所确诊为新冠肺炎。患者在西哈努克省医院的隔离病房中接受治疗，近日已经连续三次核酸检测结果为阴性。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部9日说，一名确诊的新冠肺炎患者经治疗后已痊愈，获准于当天出院。阿联酋卫生和预防部官员侯赛因·兰德说，这名来自中国的73岁女性患者“身体状况良好，已完全康复”。据阿联酋通讯社报道，截至9日，阿联酋境内已确诊7例新冠肺炎患者，其中6例来自中国，另一例为菲律宾公民。

据日本媒体10日报道，“钻石公主”号邮轮上又有约60人确诊感染新型冠状病毒，目前该邮轮上确诊人数已达约130人。厚生劳动省正将确诊感染者送医治疗，要求邮轮上剩余约3600人继续在船上隔离。邮轮上所有人从2月5日起被在海上隔离14天。截至9日，日本境内已查明感染者总数达96人。

乌克兰外交部当地时间9日晚发表声明说，“钻石公主”号邮轮上的1名乌克兰籍游客被确诊感染新型冠状病毒，这也是目前首例被确诊感染新冠病毒的乌克兰人。乌通社9日援引乌克兰外交部消息称，该邮轮上共有25名乌克兰籍游客。目前，这名乌克兰籍患者已入院治疗。

法国卫生部长阿涅丝·比赞8日上午在新闻发布会上介绍说，法国境内新增5例新冠肺炎确诊病例，是一次“聚集性”传染，感染者均是英国国籍，包括4名成人和1名儿童，目前，“他们没有严重的临床症状”。

据越通社消息，越南卫生部9日宣布北部永福省新增1例新冠肺炎确诊病例，全国累计确诊病例增至14例。新增病例为一名55岁女性患者，她与一名有武汉旅行史的确诊患者是邻居，曾与其有密切接触。（参与记者：陈晨、黄硕、王迪、华义、李东旭、毛鹏飞、苏小坡、郑昕、袁梦晨、林昊）

(责编：徐祥丽、贾文婷)
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