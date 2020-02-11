美军在伊朗导弹袭击中受伤人数升至109

人民网华盛顿2月10日电 （记者李志伟）美国国防部10日在一份声明中表示，有超过100名美军士兵在1月初伊朗的导弹袭击中受伤。这较1月底，美国国防部公布的64人受伤的数据进一步上升。声明说，109名美军士兵被诊断脑部受到创伤，其中76人已经返回岗位。

在1月初，美军在伊拉克的阿萨德空军基地遭遇伊朗12枚导弹袭击后，美国总统特朗普表示袭击没有造成人员伤亡。但随后，美国国防部不断更新了人员受伤数据。从0上升至34，又增加至50。1月底，美国国防部说64人受到脑部创伤，现在这一数字又超过了100。美军官员说，脑部创伤症状可能需要几周时间才能发现。

《纽约时报》报道说，1月8日伊朗导弹袭击后，美军受伤人数一直稳定增长，这与特朗普政府在袭击事件发生后数小时断言没有美国士兵受伤，形成鲜明对比。一再的修订引起了一些退伍军人和参议员的愤慨。随着受伤人数的增加，美国退伍军人团体和其他组织对白宫进行了批评。原因是美国总统特朗普认为袭击导致美军伤亡“不是很严重”。

伊拉克和阿富汗美国退伍军人组织创始人保罗·里克霍夫10日在社交媒体上说，受伤人员数字一直上升，现在美国国会需要进行全面调查，“公众和军人家庭都应该得到真相”。

美国有线电视新闻网报道说，五角大楼的几位官员透露，美军在这次袭击中受伤人员数量可能会继续变化。在袭击发生时，大约有200人处于爆炸区域，并接受了症状筛查。

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