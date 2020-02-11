联合国教科文组织授予屠呦呦赤道几内亚国际生命科学研究奖

新华社亚的斯亚贝巴2月10日电（记者王守宝 周宁 王君璐）联合国教科文组织10日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行颁奖仪式，授予中国科学家屠呦呦等三人联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。

联合国教科文组织于2019年10月22日公布了2019年度这一奖项的获奖名单。该奖旨在奖励提高人类生活质量的杰出生命科学研究，研究主体可以是个人或机构。中国中医科学院教授、2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦因其在寄生虫疾病方面的研究获得这一奖项。

由于身体原因，屠呦呦无法亲自到场领奖，由中国驻非盟使团团长刘豫锡大使代为领奖。联合国教科文组织现场播放了屠呦呦团队发送的视频致辞。

屠呦呦在视频中表示，非常荣幸获得这一奖项，同时也深感这是一份责任。从中医药发现青蒿素，吹响了抗疟战斗的号角。我们需要继续奋斗，早日实现一个没有疟疾的世界。

刘豫锡代屠呦呦从联合国教科文组织总干事阿祖莱手中领取获奖证书。刘豫锡表示，中国始终致力于为非洲公共卫生事业作贡献。中方将为非盟援建非洲疾控中心，加强非洲公共卫生防控体系和能力建设，助力非洲实现联合国2030可持续发展议程和《非盟2063年议程》发展愿景，加速构建更加紧密的中非命运共同体，建设一个更健康、强大和繁荣的非洲。

阿祖莱表示，屠呦呦是一位杰出的女性，她的工作具有革命性，她在上世纪使用传统的治疗方法，为治疗疟疾开辟了新的道路。屠呦呦也是诺贝尔奖获得者，联合国教科文组织也感到非常自豪，因为联合国教科文组织一直致力于提高女性在科学研究中的地位。

除屠呦呦教授外，来自美国的凯托·洛朗森教授由于在生物材料再生工程临床应用、干细胞科学等方面的创新工作获奖。另一名获奖者是来自爱尔兰的凯文·麦圭根教授，他研发的太阳能消毒技术帮助非洲和亚洲等地的人们获得了干净饮用水。

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