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“珊瑚园丁”的贡献（环球走笔）

谢佳宁

2020年02月11日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　以造礁珊瑚为核心的珊瑚礁生态系统，具有丰富的生物多样性，被称为“海洋中的热带雨林”。珊瑚礁养活着1/4的海洋物种，迄今为止，地球上还没有发现像珊瑚礁一样支持如此多物种的其他生态系统。可以说，地球的健康与珊瑚礁密不可分。

　　然而受气候变化影响，对温度异常敏感的珊瑚生存前景不容乐观。世界经济论坛不久前发布的《2020年全球风险报告》指出：“若全球平均气温再上升1.5摄氏度，地球上70%—90%的珊瑚将消失。”联合国政府间气候变化专门委员会的报告则指出，如果全球平均气温上升2摄氏度，全球99%以上的珊瑚将消失。

　　这样的警告并非耸人听闻。被联合国教科文组织列入世界遗产名录的大堡礁，纵贯澳大利亚东北沿海，全长2300多公里。这个世界上最大的珊瑚礁群，受全球变暖影响，已经历4次“白化潮”，小珊瑚数量急剧下降89%，优质珊瑚物种濒临灭绝。2019年，澳大利亚大堡礁海洋公园管理局在5年一次的大堡礁“体检”报告中指出，气候变化引起的海洋温度上升及极端天气事件，是大堡礁中的珊瑚面临的最大威胁。报告还将大堡礁的前景展望从“糟糕”调低至“非常糟糕”，并呼吁即刻采取一切可能措施来拯救这一世界遗产。

　　“不能以为珊瑚发生变化是很久以后的事情。”正如澳大利亚大堡礁海洋公园管理局的报告所指出，抢救、保护珊瑚礁，恢复生物多样性，还地球以良好的海洋生态环境，这是人类刻不容缓的共同任务。

　　在加勒比岛国牙买加，一群普通民众也在与时间“赛跑”。他们在海里种植珊瑚，等每个珊瑚残根长到人类一只手那么大时，他们就将其“移植”到礁石上，用钓线暂时绑牢，直到它们的碳酸钙骨架生长并彻底附着在岩石上。由于整个过程与育苗植树类似，他们也被形象地称为“珊瑚园丁”。

　　“珊瑚园丁”的付出颇有成效。牙买加的珊瑚礁曾是世界最著名的珊瑚礁之一，但上世纪八九十年代的一系列自然灾害和人为灾难，导致牙买加失去了85%的珊瑚礁。如今，人们欣慰地看到“珊瑚和鱼又回来了”。美国海洋生物学家斯图尔特·桑丁说：“这可能是自上世纪70年代以来，人们在牙买加看到的最活跃的珊瑚礁之一。”

　　给大自然一个机会，让它恢复自我，“珊瑚园丁”的贡献给世界以启示。从长远看，拯救珊瑚的唯一办法还是减缓全球气候变化带来的影响。从这个意义上说，人人都可以像“珊瑚园丁”一样行动起来，为保护健康的地球家园作贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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