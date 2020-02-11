欧盟加速推进“欧洲绿色协议”

日前，欧盟委员会（欧委会）联合欧洲投资基金共同成立了总额7500万欧元的“蓝色投资基金”，旨在通过扶持创新型企业成长，推动欧盟海洋经济的可持续发展。这是欧盟在“欧洲绿色协议”框架下，推出的一项具体措施。

2019年12月，欧委会公布了应对气候变化、推动可持续发展的“欧洲绿色协议”，推动欧盟“绿色发展”。该协议提出，到2050年，欧洲将成为全球首个“碳中和”地区，即二氧化碳净排放量降为零。欧盟为此制定了详细的路线图和政策框架。在产业政策层面，欧盟将发展重点聚焦在清洁能源、循环经济、数字科技等方面，政策措施覆盖工业、农业、交通、能源等几乎所有经济领域，以加快欧盟经济从传统模式向可持续发展模式转型。例如在交通运输方面，欧盟计划通过提升铁路和航运能力，大幅降低公路货运的比例；同时加大与新能源汽车相关的基础设施建设，2025年前在欧盟国家境内新增100万个充电站，双管齐下降低碳排放量。

实现“欧洲绿色协议”目标需要大量投资，这需要公共和私营部门合作实现。欧盟提出了“可持续欧洲投资计划”，未来欧盟长期预算中至少25%专门用于气候行动。欧洲投资银行也启动了相应的新气候战略和能源贷款政策，到2025年将把与气候和可持续发展相关的投融资比例提升至50%。欧委会还计划于近期拟定首部《欧洲气候法》，将2050年实现“碳中和”的目标纳入其中。同时，欧盟还将通过税收、贸易、公共采购等内外政策，推动欧盟气候行动和经济转型顺利进行。欧委会主席冯德莱恩表示：“欧盟希望成为发展气候友好型经济模式的先驱，‘欧洲绿色协议’将成为指导欧洲经济新的发展战略。”

分析指出，长远来看，“欧洲绿色协议”将助力欧洲经济稳定可持续发展、改善民众健康和生活质量，但其中的减排政策为依赖传统能源的东欧国家带来不小的挑战。虽然欧盟近期推出了“公平过渡机制”，旨在协助相关国家顺利完成经济转型，但具体效果仍有待观察。

（本报布鲁塞尔2月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）

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