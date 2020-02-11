人民网>>国际

欧盟加速推进“欧洲绿色协议”

本报驻比利时记者  郑  彬

2020年02月11日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，欧盟委员会（欧委会）联合欧洲投资基金共同成立了总额7500万欧元的“蓝色投资基金”，旨在通过扶持创新型企业成长，推动欧盟海洋经济的可持续发展。这是欧盟在“欧洲绿色协议”框架下，推出的一项具体措施。

　　2019年12月，欧委会公布了应对气候变化、推动可持续发展的“欧洲绿色协议”，推动欧盟“绿色发展”。该协议提出，到2050年，欧洲将成为全球首个“碳中和”地区，即二氧化碳净排放量降为零。欧盟为此制定了详细的路线图和政策框架。在产业政策层面，欧盟将发展重点聚焦在清洁能源、循环经济、数字科技等方面，政策措施覆盖工业、农业、交通、能源等几乎所有经济领域，以加快欧盟经济从传统模式向可持续发展模式转型。例如在交通运输方面，欧盟计划通过提升铁路和航运能力，大幅降低公路货运的比例；同时加大与新能源汽车相关的基础设施建设，2025年前在欧盟国家境内新增100万个充电站，双管齐下降低碳排放量。

　　实现“欧洲绿色协议”目标需要大量投资，这需要公共和私营部门合作实现。欧盟提出了“可持续欧洲投资计划”，未来欧盟长期预算中至少25%专门用于气候行动。欧洲投资银行也启动了相应的新气候战略和能源贷款政策，到2025年将把与气候和可持续发展相关的投融资比例提升至50%。欧委会还计划于近期拟定首部《欧洲气候法》，将2050年实现“碳中和”的目标纳入其中。同时，欧盟还将通过税收、贸易、公共采购等内外政策，推动欧盟气候行动和经济转型顺利进行。欧委会主席冯德莱恩表示：“欧盟希望成为发展气候友好型经济模式的先驱，‘欧洲绿色协议’将成为指导欧洲经济新的发展战略。”

　　分析指出，长远来看，“欧洲绿色协议”将助力欧洲经济稳定可持续发展、改善民众健康和生活质量，但其中的减排政策为依赖传统能源的东欧国家带来不小的挑战。虽然欧盟近期推出了“公平过渡机制”，旨在协助相关国家顺利完成经济转型，但具体效果仍有待观察。

　　（本报布鲁塞尔2月10日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved