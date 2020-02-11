俄外长访拉美加强友好合作

俄罗斯外长拉夫罗夫近日展开拉美之行，先后访问古巴、墨西哥和委内瑞拉三国。舆论分析认为，拉夫罗夫此访展现俄罗斯与三国加强各方面合作的意愿，也反映出俄罗斯对维护拉美地区和平与稳定的重视。

这是近半年来拉夫罗夫第二次访问拉美地区，经济与地区合作被认为是此行的主要议题。2月5日晚，拉夫罗夫与古巴外长罗德里格斯举行会谈，双方强调，两国将进一步加强双边合作。拉夫罗夫承诺，俄罗斯将与古巴继续推动各领域，尤其是能源领域的合作；俄古两国应当完善经济合作机制，以应对古巴面临的制裁威胁。

2月6日，拉夫罗夫与墨西哥外长埃布拉德就两国经贸合作、重启双边协商机制等问题进行商谈。拉夫罗夫在会谈后表示，俄罗斯将致力同墨西哥发展双边关系，希望拉美和加勒比地区继续在构建国际秩序领域发挥作用。墨西哥方面表示，作为2020至2021年度拉美和加勒比国家共同体轮值主席国，墨西哥重视与俄罗斯等拉美地区外伙伴发展关系。

2月7日，在与委内瑞拉总统马杜罗及部分内阁成员会晤后，拉夫罗夫表示，俄委两国将进一步深化能源、自然资源、工业、农业等多个领域的经贸和投资合作。委内瑞拉副总统罗德里格斯称，今年是委内瑞拉与俄罗斯建交75周年，两国将举行政府间高级委员会会议，进一步加强经济合作。

分析人士认为，对委内瑞拉表达支持是拉夫罗夫此行的重要目的之一。美国总统特朗普日前公开会见委反对派领导人瓜伊多，并持续制裁委内瑞拉政府。俄外长此次访委发出力挺信号，无疑会使俄委两国的关系更加紧密。

拉夫罗夫在访委期间强调，双方将扩大军事技术合作，以提高委内瑞拉在面对外部武装威胁时的防御能力；俄方将与联合国安理会共同努力，和平解决委内瑞拉问题。委方对俄罗斯在维护联合国宪章和捍卫多边主义问题上发挥的作用表示充分肯定。

在访墨期间，拉夫罗夫也就委内瑞拉问题与埃布拉德进行了讨论，并表示俄墨双方都支持委政府和反对派进行包容性的政治对话，在此基础上寻求解决方案。墨西哥外交部发布公告称，墨俄两国政府认同加强相互理解的重要性，以及各自在联合国和多边机制所发挥的作用。

俄罗斯圣彼得堡国立大学教授维克多·杰弗斯认为，拉夫罗夫此次拉美之行，反映了俄罗斯将拉美地区视为世界多极化发展的一个重要方面。分析认为，拉夫罗夫拉美之行体现了俄罗斯对墨西哥左翼政府的支持、俄古历史友好关系，以及俄罗斯对委内瑞拉石油工业和委内瑞拉政府的坚定支持。

（本报墨西哥城2月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 17 版）

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