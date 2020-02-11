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守望相助 携手前行（大使随笔）

亓  玫

2020年02月11日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，赤道几内亚各界纷纷对中国抗击新冠肺炎疫情予以慰问和声援，表示赤几人民将坚定地同中国人民站在一起，决不袖手旁观。赤几总统奥比昂致函习近平主席，表示赤几将向中方提供200万美元以支持抗击疫情。

　　近期，一条信息也在赤几留华学生的社交媒体上迅速刷屏：“中国是我们的第二故乡。赤几人民和中国人民肩并肩，共克时艰。中国加油！”

　　患难见真情。赤几仅有130万人口，但其对华友好情谊深深打动中国人民。这是中国同赤几友谊的写照，也是两国建交50年来的主旋律。

　　1970年10月15日，中国同赤几建交。翌年至今，中国政府连续派出30批援赤几医疗队，诊治病患超过100万人次。中国援建的公路、水库、电站、学校、示范农场、公共设施以及中国资助的留学生、培训生等，持续为赤几经济社会发展发挥着重要作用。中资企业承建的基础设施为赤几实现“2035远景规划”和经济多元化目标提供了新动能。中非合作论坛和“一带一路”框架内的双边合作，不断为赤几发展带来新契机。中国在联合国等场合为包括赤几在内的非洲朋友仗义执言、伸张正义。

　　50年来，赤几也一直给予中国坚定支持。无论是1971年中国恢复联合国合法席位，还是在涉及中国主权、安全和发展的问题上，赤几都投出宝贵的支持票。2008年汶川特大地震发生后，奥比昂总统派外长专程将100万欧元送到灾区。2016年，赤几政府捐资490万元人民币修建的“中国—赤道几内亚友谊小学”在云南省金平县落成。

　　这是历经半个世纪的友谊，涓涓细流早已汇入中赤几合作的大潮中，历久弥坚。这是历经半个世纪的信任，无论国际风云如何变幻，两国始终同舟共济，成为南南合作和大小国家平等相待的典范。

　　回望历史，无数中国和赤几的普通人为此付出汗水、智慧和青春，有的人甚至献出了生命。长眠在恩圭小镇的刘伟烈士以及在巴塔公墓的中国医疗队员、经援项目专家、中国工人，用生命铸起了友谊丰碑。正如奥比昂总统所说，中国早在赤几一穷二白的独立之初就给予赤几无私帮助，赤几对此不能忘记。

　　展望未来，中赤几友好合作后继有人。我们看到，在马拉博、巴塔和金平的中赤几友好学校，3000余名小学生在健康成长，成立仅4年多的赤几国立大学孔子学院已有近4000名学生注册学习中文。在各个合作项目中，中赤几专家和工人并肩努力，不断创造新成绩。

　　守望相助，携手前行。这是南南合作的精神所在，也是此次抗击疫情斗争中来自赤几的声音。我们有理由相信，在中赤几关系的下一个50年，两国将继续是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。中赤几人民将携手努力，构建更加紧密的中非命运共同体。

　　（作者为中国驻赤道几内亚大使）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月11日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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