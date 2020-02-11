意识形态偏见也是病毒（钟声）

关键时刻，国际社会坚守对正义和良知的选择，坚守对中国的善意，坚定站在中国一边。凭借人类同心同德之力，一定能够战胜一切病毒之患

面对新冠肺炎疫情，世界与中国同舟共济、为中国加油，汇成直抵人心的暖流。但是，在这全球同仇敌忾抗击疫情的关键时刻，美国一些政客却接二连三大搞诋毁中国的政治秀——他们攻击中国和中国制度，挑拨中国与他国关系，践踏道德和文明底线，制造意识形态偏见和冷战思维病毒，侵蚀正常的国际关系。

这是一个怎样的反差？实在是不可思议的反常！中国防控阻击疫情的战绩，让世界纷纷点赞中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，带领全国各族人民坚强应对困难挑战的执政能力。但是，世界对中国赞叹越多，那些沉溺于零和博弈的美国政客就越坐不住。连日来，他们老调重弹，发表种种险恶言论，乘人之危、落井下石的卑劣手法，毫无人类文明基本底线可言，毫无人性可言。他们还有人按捺不住幸灾乐祸的心情，公然声称疫情之下“中国所失可能是美国所得”，简直就是迫不及待地昭告自己“利人之所害”的丑恶心理。

说穿了，美国一些政客因狭隘和偏执而心生害怕，怕的是他们拦不住中国经济社会发展起来、人民生活富裕起来、国家繁荣强大起来。从其荒唐逻辑出发，中国共产党带领中国人民取得历史性成就、实现跨越式发展，就是对美国的所谓威胁。但是，无理寸步难行，他们喋喋不休的荒谬之词成不了主流舆论的指挥棒。国际社会公认，几十年来，正是在中国共产党的带领下，8亿多中国人摆脱贫困、4亿多中国人加入中等收入群体，给世界带来了巨大的发展机遇。

公道自在人心。最近，中国共产党带领全国人民抗击疫情的行动又赢得了世界的广泛尊重和赞佩——“中国共产党采取史无前例的安全措施，凭借‘中国速度’新建医疗设施和不断完善预防手段……彰显了中国共产党出色的治理能力”“中国共产党采取的政治决策和卫生防控举措，将成为人类大型流行病管理史上的里程碑”。国际社会普遍认为，在中国共产党坚强领导下，中国完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。如此负责任、有担当的中国共产党，恰恰是中国之幸、世界之福。

可笑的是，美国一些政客早已下定决心执迷不悟，在对现实的误判中自娱自乐。就在抗击自然界的病毒对人类之害成为国际社会紧迫任务之际，他们的心眼儿煞是“活泛”，以为散布意识形态偏见和冷战思维病毒的时机来了。于是，有的聒噪“中国已成为美国头号地缘政治对手”，有的借新冠肺炎疫情挑拨中国与邻国关系，甚至还有的对媒体散布谣言，称中国希望通过帮助非洲建立疾控中心窃取非洲大量基因数据。殊不知，无论何时，他们的造谣生事之举都摆脱不了自毁形象、让美国蒙羞的结局。皮尤研究中心去年的调查数据就说明了问题——有45%的受访者认为美国是这个世界的重大威胁。可悲可叹，自作孽对美国的伤害不可谓不大，何尝不是对美国的重大威胁。世人当清醒，意识形态偏见和冷战思维病毒注定是国际关系的祸患。

疫情见良知，患难见真情。关键时刻，国际社会坚守对正义和良知的选择，坚守对中国的善意，坚定站在中国一边。人类命运共同体意识已成为国际社会主流，已化为各国人民携手合作抗击疫情的共同行动。人们完全可以相信，凭借人类同心同德之力，一定能够战胜一切病毒之患。

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)