“中国所作努力令人钦佩”(患难见真情 共同抗疫情)

连日来，多国领导人、国际组织负责人和前政要继续通过各种方式，高度评价中方为抗击新型冠状病毒肺炎疫情所作努力，表达对中国的支持和对中国打赢疫情防控阻击战的信心。

赞赏中国所作的巨大努力

西班牙国王费利佩六世对中国抗击疫情所作努力给予高度评价，并对中国人民表达慰问和支持。他表示，在当前突发公共卫生危机的困难关头，向友好的中国人民致以最诚挚的慰问和支持。疫情牵动人心，西班牙政府高度赞赏中国政府为有效防控疫情付出的巨大努力和采取的切实措施。西班牙愿尽己所能，与中方并肩合作，为遏制和战胜疫情作出贡献。

西班牙首相桑切斯表示，中国政府应对疫情举措及时、有力，相信中方有能力早日战胜疫情。西政府愿为中国抗击疫情提供力所能及的帮助，反对因为疫情而出现的偏见和排外情绪。

菲律宾前总统阿罗约发表声明指出，坚决支持中国为遏制疫情扩散所作的巨大努力，希望这场关乎中国人民、菲律宾人民和全人类健康的防疫阻击战早日取得胜利。

澳大利亚前总理陆克文表示，中国政府的反应措施是高效而严格的。当问起“有没有比目前的手段更好的替代策略”时，许多公共卫生官员与专家都认为，中国政府做得很好。

坚定与中国站在一起

巴西总统博索纳罗在其社交媒体账号发文支持中国抗击疫情的努力。博索纳罗说：“我们一直关注着中国抗击新冠肺炎疫情的努力”，“巴西和中国在这场抗击疫情的战斗中团结一致。”

以色列总统里夫林、总理内塔尼亚胡、外长卡茨等通过拍摄视频为中国加油。里夫林表示，我们虽然身在以色列，但心却与中国人民同在。内塔尼亚胡表示，对中国为防止疫情蔓延所作努力表示赞赏。卡茨表示，以色列高度重视以中两国关系，我们坚定地与中国站在一起。

奥地利前总统菲舍尔表示，他一直密切关注着中国抗击疫情的最新动态。奥地利将竭尽所能提供帮助，他本人也已经与奥地利相关部门进行了联系。他深信，只要各方团结一致，共同努力，就一定能尽快控制疫情发展并最终彻底战胜疫情，这是所有人的心愿。此时此刻，奥地利人民与中国人民感同身受、团结一致。“我希望中国的医务人员取得胜利！祝你们一切顺利！”

法国前总理拉法兰表示，我不认为一个国家遭遇的困难会改变我们同这个国家的关系。今天，法中应当展现团结。中国遇到了一个困难考验，但中国人民很勇敢。我希望法国人民能向中国朋友表示慰问！这种灾难在哪个国家都可能发生，我们应当肩并肩，推动科学家之间加强合作，实现程序透明以更好地应对。疫情不会改变法中之间多年的友谊。

相信中方有能力早日战胜疫情

智利众议长弗洛雷斯表示，中国政府在抗击疫情过程中采取了强有力的防控措施，开展了开放透明的国际合作。“中国所作努力令人钦佩，为包括智利在内的其他国家树立了典范”。智方支持中国政府和中国人民抗击疫情，坚信中方将很快渡过难关。

石油输出国组织（欧佩克）秘书长巴尔金多高度赞赏中国所采取的高效、有力的疫情防控举措，充分肯定中方以负责任和透明态度及时向外界发布疫情信息，并与世卫组织等国际机构就疫情相关问题保持密切合作，相信中方有能力早日取得抗击疫情的胜利。他对中国经济中长期发展前景表示乐观，认为疫情给中国经济带来的影响是暂时的、有限的，强调欧佩克及其伙伴国愿与中方加强沟通合作，共同维护全球能源市场稳定。

联合国副秘书长法布里齐奥·霍克希尔德对中国抗击疫情所作努力表示高度赞赏。他说：“面对这一公共卫生挑战，我对中国人民表达最有力的支持。我们对中国政府、中国人民以及世界其他国家的政府和人民为抗击疫情所作努力深表赞赏。”霍克希尔德表示，共同抗击疫情是加强国际合作重要性的又一个佐证。国际社会应当加强团结，同舟共济。只要大家共同努力，就一定能战胜疫情。

西非国家经济共同体委员会主席布鲁代表西共体向抗击疫情的中国政府和中国人民表达慰问和支持。布鲁表示，中国正在采取一系列坚决果断的措施防控疫情，包括积极监测、早期诊断、追踪密切接触者、建设新医疗设施及向疫区提供医疗支持等。西共体高度赞赏中国为遏制疫情所采取的举措，坚定支持中国政府和中国人民的抗疫努力，相信中国一定能够早日战胜疫情。

（本报北京、马德里、曼谷、堪培拉、柏林、巴西利亚、巴黎、里约热内卢、联合国、阿布贾2月10日电 记者王莉、姜波、陈晓航、赵益普、陈效卫、花放、范剑青、葛文博、吴杰、李凉、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年02月11日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)