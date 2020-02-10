外交部：对俄方支援中国抗疫表示衷心感谢  

人民网北京2月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月9日0-24时，中国境内新增治愈出院病例632例。

截至2月9日24时，中国境内累计治愈出院病例超过3000例，达3281例。

此外，全国除湖北外其他省份每日报告的确诊病例数从2月3日890例下降到2月8日509例，降幅达42.8%。

问：最近一段时间，多国高官同王毅国务委员通话，对中方抗击新冠肺炎疫情采取的举措给予支持。一些国家并表示如果疫情发生在中国以外的其他地方，肯定难以得到如此有效的防控。但我们注意到，也有一些声音怀疑中方能否控制疫情并防止向其他国家蔓延。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，需要国际社会携手应对。中方为应对疫情采取的有力举措不仅在对本国人民负责，也在对全世界负责。在这场没有硝烟的战“疫”中，我们用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立新的标杆。

世卫组织总干事谭德塞说，正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界上其他国家的蔓延。联合国秘书长古特雷斯也表示，中国为控制新冠病毒并避免其蔓延已做出巨大和非凡的努力。国际社会需保持强有力的合作与团结，避免在应对疫情时出现污名化的情况。

目前中方各项工作正有序推进，逐步取得积极成效，治愈人数已明显超过病亡人数，疑似病例增速趋缓。有着举国体制的制度优势，有着全国人民的坚定决心，有着应对“非典”的实践经验，有着国际社会的理解支持，中方完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战，同国际社会一道维护地区和全球公共卫生安全。

问：在华外国人感染新冠肺炎的最新数字是多少？你能否提供患新冠肺炎死亡的美国公民的更多细节？有多少希望回国的外国人仍滞留在武汉？

答：据向有关部门了解，截至2月10日8时，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎，其中3人已治愈出院，2人死亡，22人正接受隔离治疗。

关于第二个问题，据了解，2月6日19时，一名美籍华人在中国湖北省武汉市病逝。该美籍华人在华治疗期间，中方一直同其在华亲属保持联系，并予以积极救治。我们谨对逝者表示哀悼。中方已通过外交渠道将有关情况通报美方，愿继续协助美方及家属处理好后续事宜。

关于第三个问题，中方高度重视保护在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。世界卫生组织谭德塞总干事也多次强调，不建议仓促撤侨，最好的办法是留在原地并做好自我防护。我们希望WHO的专业意见能够得到尊重。当然，对于希接回本国在武汉公民的国家，中方会根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，做出相应安排并为此提供必要协助和便利。

问：世界卫生组织国际专家团队正赶来北京，帮助应对新冠病毒肺炎。专家组有没有美国专家？中方是否掌握相关信息？

答：中方始终本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织和国际社会保持沟通、加强合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。

至于联合专家考察组的情况，据我了解，世卫组织先遣组今天将抵京，与中方就考察组的具体安排进行讨论。我愿重申，我们欢迎包括美方在内的外国专家参加联合专家考察组。具体情况你可以向国家卫健委询问。

问：据报道，以色列总理内塔尼亚胡2月8日表示，以色列正在绘制包括犹太人定居点和约旦河谷在内的区域地图，因为根据美方新中东和平计划，这些地区都将属于以色列。同日，巴勒斯坦总统发言人表示，巴勒斯坦唯一能够接受的地图是以1967年边界为基础，以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国地图。中方有何评论？

答：中方反对任何可能导致巴以矛盾激化的单边行动，呼吁以方谨慎行事，避免加剧地区局势紧张动荡。

中方一贯认为，联合国有关决议和“两国方案”、“土地换和平”原则等国际共识构成了解决巴勒斯坦问题的基础，应当得到遵守。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，应该倾听主要当事方特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，应该通过平等对话和谈判达成协议，应该有利于推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

问：中方日前称，意大利驻华大使表示，意将尽快恢复部分民航。但意大利政府表示没有改变现状的计划。能否介绍最新情况？

答：新冠肺炎疫情发生以来，中方采取了最彻底、最严格的防控措施，其中很多都超出了世界卫生组织的建议和《国际卫生条例》的要求。世界卫生组织多次强调不建议对中国实施旅行和贸易等限制。希望意方科学评估、理性对待，尊重世界卫生组织权威专业建议，不要作出过度反应。

我们也看到，近日意大利政要和各界友人以多种方式表达对中方抗击疫情的支持。中方将继续以公开、透明的方式同世界卫生组织和包括意大利在内的各国加强合作，共同有效应对疫情，维护全球公共卫生安全。

问：据报道，美财政部7日宣布对委内瑞拉联合航空公司实施制裁。美方称，美政府不会允许马杜罗及其代理继续窃取委人民财富，滥用国有资产继续推进腐败和破坏稳定的活动。中方对此有何评论？

答：中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯的、明确的，始终坚持《联合国宪章》和国际关系基本准则，反对外部干涉委内瑞拉内政，反对单边制裁。

去年以来，有关国家不断升级对委内瑞拉制裁，严重影响委内瑞拉经济民生和对外交往，不断增加委内瑞拉局势失控风险。中方敦促有关国家正视委内瑞拉人道现实，停止对委内瑞拉单边制裁和“长臂管辖”，为委内瑞拉正常国际交往和稳定发展创造必要条件。

问：能否介绍WHO联合专家组有关情况？他们将访问中国哪些地方？停留多长时间？能否介绍专家组具体人员构成？

答：中方始终本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织和国际社会保持沟通、加强合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。

至于联合专家考察组的情况，据我了解，世卫组织先遣组今天将抵京，与中方就考察组的具体安排进行讨论。我们欢迎外国专家参加联合专家考察组。具体情况你可以向国家卫健委询问。

问：据报道，俄罗斯政府向中方提供了23吨医疗救援物资，运送物资的飞机9日抵达武汉。《俄罗斯报》10日发表社论《中俄患难与共》，积极评价中方抗疫举措，并推出“中国加油！我们在一起！”的整版海报。中方对此有何评论？

答：9日，俄罗斯政府向中方提供的医疗援助物资运抵武汉市，其中包括超过200万只口罩在内的大量医疗防护用品，双方已顺利完成交接。

中方也注意到《俄罗斯报》发表《中俄患难与共》的社论。正如社论中所说，新冠肺炎疫情发生后，俄方多次给予中方坚定支持。普京总统致信习近平主席表示慰问，高度评价和赞赏中方采取的疫情防控举措和取得的效果。除提供医疗救援物资援助外，俄政府还派遣防疫专家代表团来华，与中方专家共同探讨合作应对疫情。

“中国加油！我们在一起”充分反映了俄罗斯政府和人民支援中国抗疫的心声，展现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和两国患难与共、守望相助的深厚情谊。中方对此表示衷心感谢，并愿继续与俄方就防控疫情加强协调与合作，共同为维护地区和国际公共卫生安全作出贡献。

问：截至目前，中方确诊病例中有几名外国人？能否介绍具体情况？

答：据向有关部门了解，截至2月10日8时，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎，其中3人已治愈出院，2人死亡，22人正接受隔离治疗。

问：中国的中小学及高校最晚何时复课？

答：请向有关部门询问。

问：2月7日，第36届非盟部长级会议专门发布公报，一致支持中国政府和人民抗击新冠肺炎疫情的努力，相信中国政府应对疫情挑战的能力。中方对此有何评论？

答：如你所说，日前召开的非盟第36届部长级会议发表特别公报，表示本着非盟成员国与中国间强有力的战略伙伴关系，并鉴于双方兄弟般的历史纽带与合作，非盟成员国外长集体宣布，同中国政府和人民站在一起，支持中方抗击新型冠状病毒肺炎疫情的努力，对中方应对疫情的能力充满信心，呼吁世界各国同中方同舟共济，加强合作，共同应对疫情带来的影响。

这是在抗击疫情的关键时刻，非洲朋友给予中方的有力支持，展现了中非患难与共的兄弟情谊。在武汉的埃塞俄比亚学生联合会发表支持中国、支持武汉的公开倡议书，一些在华非洲留学生主动“请战”前往救治一线或赴火车站等地担任志愿者。我们相信经过这次疫情的洗礼，中非人民的友好情谊将更加深厚，中非命运共同体将更加牢固。

问：本月14－16日将举行慕尼黑安全会议。去年，王毅国务委员代表中方参会，今年谁将代表中方参会？今年会议的焦点是美国退出《中导条约》之后的全球军控方向，中方将提出怎样的建议或主张？

答：如有相关消息，我们会及时发布。

至于你关心的军控问题，我可以向你介绍中方原则立场。中方一贯致力于维护全球和平、安全与稳定，致力于维护国际军控与防扩散体系，这一点国际社会有目共睹。中方愿与各方一道，继续在裁军谈判会议、五核国机制等框架内加强沟通与协作，就事关全球战略稳定的广泛议题进行讨论，切实维护多边主义和多边裁军机制，维护基于国际法的国际秩序，维护现有军控与防扩散法律体系的权威性和有效性，为国际和平安全作出积极贡献。

问：你刚才表示共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎，其中2人死亡。一名应该是你刚才介绍的美国人，另一名是哪国人？据了解，8日，一名日本男性在武汉去世，你能否介绍情况？

答：死亡的2人，一名为美国公民，另一名为日本公民。美国公民的情况我刚才已经做了回应。

至于日本公民的情况，据了解，2月8日凌晨，一名日本公民在中国湖北省武汉市病逝。该日本公民在华治疗期间，中方一直同其家属保持联系，并予以积极救治。我们谨对逝者表示哀悼。中方已通过外交渠道将有关情况通报日方，愿继续协助日方及家属处理好后续事宜。

问：肺炎疫情爆发后，中韩双方是否就调整习近平主席访韩事宜进行过沟通？年初，韩国政府宣布习主席将于今年上半年访韩，双方是否就访问具体日期达成一致？

答：中国政府正在全力抗击新冠肺炎疫情，并以公开透明、负责任的态度及时向国际社会发布信息、共享数据，采取了最全面、最严格的防控举措，国际社会对此予以充分肯定和高度评价。

日前，韩国总统文在寅积极评价中国政府为应对疫情所作努力，表示相信疫情将早日得到控制，韩方愿尽力向中方提供支援和合作。中方对韩国政府和民间提供的援助表示感谢。我们愿同包括韩方在内的国际社会加强合作，共同应对疫情，维护全球公共卫生安全。

中韩作为近邻，一直保持密切高层互访和政治外交沟通。双方将继续为下步重要外交议程作认真准备。

问：据了解，去世的日本公民一直是疑似病例。该日本公民已经被确诊了吗？

答：我没有进一步的消息可以提供。

问：还有多少外国公民滞留武汉？如无法撤离，情况会怎样？

答：中方高度重视保护在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。

问：目前，有多少企业已经复产复工？企业的复工率是多少？

答：建议你向有关部门询问。

问：你能否提供27名确诊患新型冠状病毒肺炎在华外国人的国籍？

答：据向有关部门了解，截至2月10日8时，共有27名在华外国人确诊患新型冠状病毒肺炎，其中3人已治愈出院，2人死亡（一名美国公民、一名日本公民），22人正接受隔离治疗。这是目前我能够提供的信息。

问：越南昨天向中方捐赠了医疗物资，请问中方是否已经收到？将如何使用？据我所知，在华确诊病例中有一名越南人，她的情况如何？

答：据了解，越南政府向中方捐助的医用手套、医用口罩、防护服等医疗物资已于2月10日运抵武汉。我们对所有给予中方的真诚支持与帮助都表示衷心感谢。

据了解，外国官方和国际组织对中方的物资捐赠由商务部负责接收。建议你向他们去询问。

至于你关心的最后一个问题，我们将帮你了解有关情况。

问：印度总理莫迪表示，印方为中方抗击疫情提供帮助，愿合作应对疫情，并向被疫情夺去生命的逝者表示哀悼。中方对此有何评论？

答：我们对印方支持中国抗击疫情表示感谢和赞赏。印方的友好姿态充分体现了印度人民对中国人民的友好感情。

我们愿同包括印方在内的国际社会加强合作，共同应对疫情，维护地区和全球公共卫生安全。

问：上周，发言人就《华尔街日报》发表的题为《中国是真正的亚洲病夫》的文章做出回应。请问中方是否就此与《华尔街日报》进行沟通？

答：上周我的同事已就此阐明了中方的严正立场。我们已向《华尔街日报》社提出严正交涉。

《华尔街日报》刊登的这篇文章诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力，报社编辑还为该文章加上带有种族歧视色彩的耸人听闻的标题，既违背客观事实又违反职业道德，伤害了中国人民的感情，引起广大中国民众的愤慨和谴责。

中方要求《华尔街日报》认识到错误的严重性，公开正式道歉，并查处相关责任人。但迄今《华尔街日报》仍在敷衍、搪塞。

中方敦促《华尔街日报》正视中方关切，严肃回应中方的要求。中方保留对该报进一步采取措施的权利。

(责编：崔越、杨牧)