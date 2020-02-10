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国际观察：对中国抗疫指手画脚无异于与人类为敌

丽达

2020年02月10日13:47  来源：人民网-国际频道
 

美国纽约时报网站10日发文，指责中国政府控制疫情不力扰乱了国内外民生，唱衰中国经济会因为疫情遭受严重打击。美国CNBC电视台10日也一唱一和，发文宣称新冠肺炎疫情严重，中国的国际形象会在未来日益黯淡。

此外，还有一些美国政客利用疫情攻击中国的政治制度，试图从中获得所谓“疫情红利”。在中国人民全力抗击疫情、守卫人类健康之际，这些奇谈怪论可谓居心叵测，毫无底线。

病毒无国界，是人类共同的敌人。疫情面前，世界各国是一个休戚与共的命运共同体，没有谁能置身事外，做一个说三道四的旁观者。面对各国遭遇的疫情，需要相关国家全力应对，也需要全世界携手抗击。任何隔岸观火甚至对别国奋力战“疫”指指戳戳的行为，都是与病毒为伍、与人类为敌。

新冠肺炎疫情发生以来，中国人民打响了一场疫情防控的全民保卫战。中国防控行动规模之大、速度之快、效率和透明度之高，世所罕见。世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国在新冠肺炎疫情爆发中心采取的“高强度”防疫手段，已为阻止疫情向全球扩大蔓延带来了“机会窗口”。

疫情也是一面镜子。2009年甲型H1N1流感袭击全球，美国是最初爆发地之一。那场灾难造成了全世界约28.4万人死亡，世卫组织同样宣布其为“国际关注的突发公共卫生事件”。但是当时美国并没有采取有力的控制措施，从而造成那场流感在世界各地肆虐。美国政客可以假装无视这一事实，但历史是有记忆的，人心是有评判的。

任何国家对自己国家发生的疫情都要严加防控，这是对本国人民负责，也是对世界人民负责，对人类全体负责。令人费解的是，美国似乎并没有从10年前的疫情灾难中汲取任何教训。目前，美国国内爆发的当季流感已有1900万人被感染，1万多人死亡。在国际人员往来频繁的今天，如果美国继续如此防控不力，流感就会像祸水一样让世界跟着遭殃。这无异于犯罪，是对人类的犯罪。

美国BuzzFeed网站科技新闻记者丹·弗迦诺日前发表文章称，比起新型冠状病毒，美国人更应该关注流感。文中表示，2019新型冠状病毒具有传染性，但恐慌并无必要。在中国受到2019新型冠状病毒感染的风险较高，但在美国，人们更应该对流感病毒提高警惕。这是一种公允的声音，可惜美国一些人已经闭目塞听，较之于对美国人民负责、对人类负责，指摘中国看上去更像是他们的“政治正确”。

与疫情较量，人类唯一的出路在于守望相助、共克时艰。历史经验告诉人们，有效的国际合作，是战胜病毒的必要保障，也是维系人类社会生存与发展的关键。

美国的这些媒体和政客们，当你们张开大嘴信口开河的时候，请你们睁大眼睛看看被流感肆虐的美国人民吧。真希望你们还能残存一点对人类的良知。是的，哪怕只有一点。

背景资料：复盘美国2009年应对甲型H1N1流感疫情

2009年初，甲型H1N1病毒在美国首度被检测到，这一病毒包含独特的流感基因组合，以往从未在动物或人身上发现，此后这一病毒迅速遍布美国并波及全球200多个国家和地区。

2009年4月26日，美国宣布全国进入紧急状态。

4月27日，世界卫生组织将流感全球大流行疫情警戒级别提升到四级，表示病毒可以人际间传播。4月29日，世界卫生组织将级别提升到五级，表明在同一区域的超过两个国家中发现社区范围内的疫情。6月11日世界卫生组织再度上调级别至六级，表明甲型H1N1流感正在成为全球卫生疫情。

据美国疾控中心网站对甲型H1N1流感疫情回顾，2009年5月4日起，疾控中心开始正式包括通报确诊和疑似病例，此前只在通报确诊病例，此时98%的“疑似”病例已经检测为阳性，表明疫情的扩大。疫情期间，美国疾控中心共派出3300人到地方支援疫情防控。

5月6日，美国疾控中心发布流感抗病毒药物推荐指南，指导可以开具处方药的医生提供相应防治措施。

6月11日，美国疾控中心召开第一次新闻发布会，此时全球已有70个国家报告确诊甲型H1N1流感病毒，此后确诊人数不断攀升，到6月19日，美国50个州已经全部报告确诊病例，到6月25日，美国确诊病例预计已突破100万例。而在6月23日，疾控中心已暂停对确诊人数的报告，但继续报告住院和死亡病例，同时根据全国的监控系统跟踪疫情，这一系统不统计个人案例，只监控病毒活动级别和特点。

8月底，疾控中心关于08-09年的甲型H1N1住院和死亡案例的报告结束，此后开始允许各州在09-10年的报告中加入任何流感引起的住院或死亡案例。

据今日美国（USA Today）10月27日报道，美国多地医院接诊数量饱和，包括丹佛、圣地亚哥和西雅图，急诊人数都已翻倍。报道称约翰霍普金斯医院儿科急诊接诊数量已经达到平日的三倍，10月11日当天据急诊医生反映一个小时的接诊患者数量达到了15-20人。截至这篇报道发布，已经有95名儿童因甲型H1N1流感死亡。

美国疾控中心官网发布的信息显示，在2009年4月12日至2010年4月10日这一年里，美国预计共发生6080万例甲型H1N1病例，其中274304人住院，并造成12469人死亡。2012年6月26日医学期刊《柳叶刀》子刊发表研究表示，预计2009年甲型H1N1流感大流行共造成全球151700至575400人死亡，其中51%的死亡案例发生在非洲和东南亚。

2010年《纽约时报》在一篇回顾评价甲型H1N1流感处置的文章中指出另外一些问题，比如美国直到3月下旬到4月中旬才发现了疫情的爆发，而在墨西哥农村可能早在1月就有疫情的苗头，美国在墨西哥的疫情监测系统的缺失使其错失良机。此外，美国政府在2009年夏天错误地估计了疫苗的生产能力，他们所预测的到10月下旬会生产出来的1.6亿只疫苗实际上只有3000万。

《新英格兰医学期刊》在2009年4月至2010年1月间进行的电话调查显示，54%的受访对象认为联邦政府没能做好为全国提供足量的疫苗供应，而有接近一半的受访者对于疫苗快速生产下是否安全也表示了担忧。

2010年，美国国际战略研究中心全球健康政策中心（CSIS Global Health Policy Center）引用美国健康信托基金（TFAH）和罗伯特·伍德·约翰逊基金会（Robert Wood Johnson Foundation）的报告称，甲型H1N1流感的爆发“已经暴露出该国应对公共卫生紧急情况的能力存在严重的潜在差距”。报告指美国有20个州在10项应急基础设施的指标中只有不到6项，而三分之二的州有不到7项。“公共基金的投入相对不足”，报告写道，“一直以来供不应求的是领导力”。

（资料整理：姜洁）

(责编：于洋、杨牧)
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