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中建埃及新首都CBD中心广场超大筏板首段浇筑提前完成

2020年02月10日09:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗2月10日电 （记者 曲翔宇）开罗时间2月5日晚23时，由中建埃及新首都CBD项目直营二部协同分包单位埃及EUC公司实施的中心广场首段7500立方米的大型筏板开盘浇筑。经过24小时持续作业，至2月6日23时，中心广场标段克服边防疫、边施工带来的不利因素，顺利完成首段浇筑任务，比计划工期提前了6个小时。

埃及新首都CBD项目中心广场标段建筑面积约27万平方米，业态为商场、酒店和公寓。中心广场主筏板由南北两块弧形超大筏板组成，合计体量3万立方米，筏板平均厚度约1.9米，最厚处2.5米。经过参建单位工程技术人员共同研究，确定对整体筏板采取分段浇筑的方法实施浇筑。

针对当前国内外防范新型冠病毒疫情形势，中建埃及分公司总经理常伟才表示，“确保海外员工的身心健康、实现海外项目正常运转，就是对国家抗击疫情的最大贡献。”新首都CBD项目直营二部协同分包单位认真落实上级要求，在实施本次浇筑前做了细致周密的部署，组织所有埃方员工学习防疫知识，增强自我防范意识，并及时对公共区域喷药消毒，严防严控疫情。

新首都CBD项目直营二部项目经理渠天轼介绍，“我们生产、防疫两手抓、两手硬，实施浇筑前，考察了11家当地混凝土搅拌站，优化了混凝土配比，合理规划了车辆交通，确保了运输供应流畅衔接。我们利用早班会时间向埃及员工反复交底，希望大家既高度警惕疫情，又不要产生恐慌心理。启动浇筑后，我们在现场设置了13台泵车，合计80余辆罐车穿棱往返；中埃员工优势互补、齐心合力，实现了有序高效的项目运行，在本次浇筑的高峰时段，一举创出了550立方/小时的崭新纪录。”

(责编：于洋、贾文婷)
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