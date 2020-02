意甲米兰德比战，国际米兰披“中国加油”战袍祝福武汉

人民网米兰2月10日电 (记者韩硕) 当地时间2月9日晚20点45分,2019-2020赛季意甲联赛进行的一场焦点大战——国际米兰对阵AC米兰的德比大战在意大利米兰梅阿查球场进行,超过75000名球迷到现场观赛,全场座无虚席。最终,国际米兰以4:2逆转取胜,重返联赛榜首。

在这场精彩的比赛中,还有一道特殊的风景引人关注。作为主队的“蓝黑军团”国际米兰球员身穿的蓝黑间条球衣袖口上,印上了一幅图案:上面写着“中国加油”字眼,下方的图案是一位身穿国米球衣的人拥抱着手持意大利国旗和中国结的朋友们,寓意中意将并肩在一起,表达意大利人民对中国抗击疫情的支持。

与此同时,梅阿查球场的装饰图版、场边LED广告牌和球场大屏幕上,国际米兰还在整场比赛中打出“武汉加油”四个醒目的汉字,以及“Today and always. Together as a team(终始不渝,团结如一)”的英文口号,全力支持中国抗击疫情。

比赛结束后,国米的卢卡库等五位队员在本场比赛中所穿的落场版球衣,将在球星本人亲笔签名后,通过苏宁爱德公益基金会进行爱心拍卖,拍卖所得善款将全部支援给武汉。

此前,国际米兰俱乐部已向武汉捐赠了30万只口罩。国际米兰官方微博在8日声援中国:“值此艰难时刻,国际米兰向武汉及全体中国人民送出祝福——我们与你们同在,挺住!”

赛后,国际米兰俱乐部表示,希望以这种方式为武汉加油,为中国加油,“希望疫情尽快过去,我们将和中国人民一起战斗。即便身处逆境,坚定的信念会帮助你战胜一切困难。把这场胜利献给你们!武汉加油!中国加油!”

(责编:于洋、贾文婷)