崔天凯：捕风捉影、造谣传谣是极其危险和有害的

人民网华盛顿2月10日电 (记者 张梦旭) 2月9日，中国驻美国大使崔天凯接受美国哥伦比亚广播公司“面向全民”节目主持人玛格丽特·布伦南采访，就新冠肺炎疫情、中美关系等介绍情况并阐述中方立场。主要内容如下：

布问及为何新冠肺炎疫情迄未得到控制，崔大使表示，新冠病毒是一种新病毒，人们一开始对其知之甚少，我们仍在逐步加深对其了解，包括它的感染方式和传播途径等，并尽全力防控疫情。

布问，美方多次提出希派疾控专家帮助中方，为何中方一直无视这些提议，中方是否不希望美疾控中心参与？崔大使表示，我不赞同“无视”这种说法。我们欢迎美国专家为中方抗击疫情提供帮助，欢迎他们加入世界卫生组织正在组建的专家组，事实上很多美国专家已经被列入世卫组织推荐的专家名单。世卫组织作为全球最专业国际卫生机构的地位是受到普遍认可的，很多事情需要通过他们组织部署。我们正与世卫组织进行协调，相信美国专家很快就会去中国。与此同时，中美两国疾控中心一直保持密切沟通，且已有美国专家以个人身份前往中国，一些美国公司也向中方提供了技术帮助。可以说，中美两国在政府、疾控中心以及学术机构等层面都保持着联系。

布问及，对美参议院军事委员会参议员汤姆·科顿有关病毒可能来自中国生物战计划的指控，中方有何回应。崔大使表示，这一指控真是疯狂至极。对于病毒本身，我们还有很多认知空白，来自中国、美国和世界其他国家的科学家正尽最大努力了解这一新病毒。同时，捕风捉影、造谣传谣是极其危险和有害的。这不但会引起恐慌，还会助长种族歧视和排外情绪，破坏我们抗击疫情的共同努力。猜测和谣言当然会有，还有人说这些病毒是来自美方军事实验室而不是中国的，类似的疯狂言论我们怎么能相信？至于病毒到底从何而来，我们仍在寻找，初步调查研究认为很有可能来源于某些动物，我们必须作进一步研究。

在谈及李文亮医生时，崔大使表示，李医生逝世令人悲痛，他是一位尽心尽职、尽力保护人民健康的好医生，我们对他深怀感激。他作为一名医生从具体个案中产生警觉，但政府决策要基于更可靠的证据和科学依据，需要考虑得更多。

布追问要求李医生噤声是否是个错误，崔大使表示，我不知道是谁要求李医生噤声。对病毒加深认知有一个过程，在这是什么样的病毒以及其如何感染人群等问题上，一开始各方当然存在不同看法或者说无法达成共识。可能李医生更早识别到了危险正在逼近，而有一些人反应则没那么快，这种情况在任何地方都可能发生。关键在于我们一旦发现了不足，会尽全力纠正弥补。

布并提及美国国务卿蓬佩奥日前在美国全国州长协会会议的讲话中批评中国共产党并称中方正研究如何利用美州县、学校及学术机构等，问中方有何回应。崔大使表示，我始终坚信中美关系真正的根基在于两国人民的友好情谊和相互理解。这也正是国与国相交的根本。在美国，各地方和老百姓都有热切意愿，想要更多了解中国、发展同中国人民的友谊、推进两国合作。我不认为任何人可以违悖人民的这种意愿。

当被问及如何回应蓬佩奥有关新疆存在“集中营”、美国机构无意中投资了对穆斯林少数民族的监控体系等言论时，崔大使表示，这纯属无稽之谈、错得离谱。在新疆，最核心的问题是反恐。近年来，新疆人民饱受恐怖主义肆虐之苦，成千上万人民在数以千计起袭击事件中受到伤害甚至惨遭杀害。我们必须采取措施铲除对人民生命和福祉的威胁。在我们付出巨大努力之后，新疆近3年来没有发生恐怖袭击，人民安全有了更好保障，生活也更加幸福。

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