“我们与中国并肩作战”

泽布吕赫港一角。（记者 任彦 摄）

人民网布鲁塞尔2月8日电 （记者 任彦）“中国为应对新冠肺炎疫情采取了果断有力的防控措施，成效显著，值得称赞。”比利时泽布吕赫港务局荣誉副总裁文森特·德·塞德勒7日对人民网记者表示。

当天，塞德勒代表泽布吕赫港务局向中远海运集团慈善基金会捐赠5000欧元，支持中国抗击疫情。“通过捐赠主要是想传递两个信息，一是让中国人民知道，他们不是自己在战斗，我们与他们并肩作战，共同抗击疫情。二是让世界人民知道，疫情不仅仅是中国人面临的问题，而是全人类共同面临的危机，我们需要团结起来，一道去解决。”塞德勒说。

对于中国政府采取的防控措施，塞德勒给与高度评价。他说，中国政府采取了超常规、高效的防控措施，及时阻止了病毒的蔓延，为国际社会有效应对赢得了宝贵的时间。世界卫生组织发表声明，对中国抗击疫情给与高度肯定。“中国政府从一开始就非常公开透明地分享了相关数据，这样就为全球范围内的医疗机构提供了便利，让他们能够在研发抗病毒疫苗方面第一时间做出反应。”

泽布吕赫港是比利时第二大港口，具备天然深水靠泊条件，地理位置优越，拥有良好的公路及铁路网络，是西北欧的门户及交通枢纽。据泽布吕赫港务局大中华区商务代表展锋介绍，近年来，该港致力于积极参与“一带一路”建设，来自中国合作伙伴的投资不仅推动了中欧贸易的往来，也促进了双方的文化交流和友谊。2018年，中远海运集团和上海临港集团与泽布吕赫港务局签署特许经营协议，分别运营和开发中远海运泽布吕赫港集装箱码头和临港海外泽布吕赫现代产业园。

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