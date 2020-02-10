比利时卢森堡中资企业协会为国内抗击疫情捐款

人民网布鲁塞尔2月9日电（记者方莹馨）近日，比利时卢森堡中资企业协会（以下简称“比利时中企协”）在布鲁塞尔中国驻比利时大使馆举行仪式，捐赠比利时中企协为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情募集到的善款。比利时卢森堡中资企业协会会长马向军将善款32000欧元交予我驻比利时使馆曹忠明大使，汇往中国红十字会。使馆经商处参赞周兆明、中企协会员及当地商界人士出席捐赠活动。

驻比利时使馆曹忠明大使在讲话中强调，自疫情爆发以来，党中央坚决果断地采取了全面严格的措施，防止疫情扩散。我们有信心在党中央的领导下打赢这场疫情防控阻击战，也有决心、有能力做到这一点。曹忠明指出，国内打赢这场疫情防控战也需要我们海外中资企业贡献力量，一方面希望大家踊跃捐款捐物，支援国内工作，另一方面也希望企业自身做好自我防护。各中资机构要采取相关防护措施，并提醒广大员工，如果近期从国内出差或休假回来，要做好自我隔离、居家观察。他表示，比利时中企协在近期积极组织会员捐款捐物，为我国打赢这场疫情阻击战作出了贡献。

自新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来，比利时中资企业纷纷四处奔走，筹措资金、采购物资。

为了打赢这场疫情防控阻击战，比利时中企协从春节期间就发起了倡议，组织开展抗击疫情工作，号召会员捐款捐物，支援祖国抗击疫情。会员们心系祖国、牵挂疫区，争先恐后慷慨解囊进行捐款，并组织购置物资进行捐赠。根据中企协秘书处统计，截止2020年2月6日，中企协会员在短短几天之内，通过各种渠道累计采购/捐赠口罩14383个、防护服3964件、护目镜1190个，防护面具330个，医用手套2400只，消毒液8瓶，体温枪2把，捐赠物资价值共计约66495.9欧元，捐款33000欧元。其中，比利时中企协设立的抗击疫情专项捐款账户收到了会员单位及个人捐来的22000欧元，协会捐款10000欧元，共计32000欧元。

比利时中企协原定于2020年2月11日举办的新年招待会。鉴于当前疫情的发展情况以及人员流动带来的传播风险，为筑牢疫情防线，比利时中企协决定取消新年招待会，招待会的费用悉数作为疫情防控捐款，支援祖国疫情防控工作，表达比利时卢森堡中资企业协会会员身在海外、情系祖国的拳拳之心。自秘书处向招待会嘉宾发送取消招待会的邮件通知后，比利时嘉宾纷纷回复理解，并表示祝愿中国早日战胜疫情，希望继续保持与中资企业、与中企协的合作。

比利时中企协会长、工商银行布鲁塞尔分行行长马向军向曹忠明大使表达了比利时中企协支援祖国抗击疫情的决心，并汇报了中企协为抗击疫情开展的一系列工作，包括发布倡议书，动员会员捐款捐物，向当地有关媒体的辱华漫画发布抗议书等。

比利时中企协秘书长、贸促会驻比利时代表处总代表徐晨滨表示，比利时中企协会员身在海外，心系疫区，我们还将继续努力，募集捐款和物资，竭尽全力支援祖国抗击疫情工作。比利时中资机构和祖国人民同呼吸、共命运，相信我们一定能打赢这场战役。

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