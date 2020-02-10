兄弟齐心 其利断金（大使随笔）

当前，中国政府和人民正在全力抗击新冠肺炎疫情。习近平总书记亲自部署、亲自指挥，中国人民迅速发起了疫情防控的全民阻击战。作为中国长期友好邻邦的泰国与中国密切合作，守望相助，生动阐释了“中泰一家亲”的真挚情谊和人类命运共同体的伟大精神。

泰国是中国境外首个确诊新冠肺炎病例的国家，也是确诊新冠肺炎病例最多的国家之一。作为旅游大国和外向型经济国家，特别是在个别西方国家对中国疫情作出过激反应、渲染恐慌气氛的时候，泰国政府和人民始终坚持与中方保持密切沟通协调，坚定支持中国抗击疫情。

1月31日，泰国国王哇集拉隆功陛下向习近平主席致慰问电，高度赞赏中国在抗击新冠肺炎疫情方面采取的有力措施，表示其本人和全体泰国人民愿与中国人民同舟共济，并对习近平主席带领中国人民战胜疫情充满信心。令我十分感动的是，1月30日深夜，泰国枢密院大臣帕拉功受国王之命专门给我打电话，向中方转达国王口信说，泰中关系不是一般的朋友关系，而是亲戚关系。泰国人民与中国人民坚定地站在一起，愿为抗击疫情作出自己的贡献。巴育总理和国会主席川·立派也分别代表泰国政府和国会向我领导人致慰问电。巴育总理还发表视频讲话，为中国和世界抗击疫情加油打气。泰国枢密院大臣、内阁成员、国会议员也纷纷以不同方式表达对中国战胜疫情的坚定信心和诚挚祝福。

在各方高度关注的中国公民入境方面，旅游大国泰国不仅没有对来泰中国公民实行旅行限制，还宣布免除因航班取消在泰逾期滞留的湖北等地中国公民的罚金，并为他们延期签证提供协助和便利。泰方还专门投入高水平医疗团队免费悉心治疗在泰确诊感染新冠肺炎的中国同胞，现已有多人治愈回国，迄今无一例死亡病例。

泰国各界也行动起来，慷慨解囊，倾力相助。以国王王后名义提供的防疫物资已于日前运抵武汉。泰政府、侨、商等各界捐助了大量善款和防疫物资。曼谷、普吉、清迈等地街头巷尾，处处可听见“武汉‘速速’！中国‘速速’！”（速速：泰语“加油”）的温馨祝福；报纸、电视、网络上，满满都是为中国加油的文章、视频与网友留言。我每天都能接到泰国朋友的祝福鼓劲电话或传来的视频。

兄弟齐心，其利断金。中泰之间在抗击新冠肺炎疫情上的成功合作，让两国凝聚起团结的无穷力量！

泰国积极看待、大力支持中国抗击疫情的态度和行动，使我们深刻体会到中泰两国领导人之间的高度政治互信。这种互信在当前情况下成为泰国各界理性应对新冠肺炎疫情的指向针和稳定阀。

我们也深切感受到中泰千年友好在岁月磨砺中不断注入正能量，焕发新动能。回首过去，中泰两国守望相助，共同应对亚洲金融危机、印度洋海啸、非典疫情、汶川地震等重大挑战。现在，中泰双方携手抗击新冠肺炎疫情，不恐慌、不过激，果断坚决，积极有效，为国际社会合作应对重大公共卫生事件作出了榜样，充分体现了中泰全面战略合作伙伴关系的特殊性。两国正日益结为患难与共、风雨同舟的命运共同体。

经历风雨，方见彩虹。今年是中泰建交45周年，我们有理由相信，中泰兄弟般的合作和努力，不仅将助力我们早日打赢疫情防控阻击战，更将促进中泰关系更深一层，更进一步，更加生动诠释构建亚洲命运共同体与人类命运共同体的现实内涵与全球意义。

（作者为中国驻泰国大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 03 版）

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