京台同胞合力战“疫”

疫情无情人有情。面对新冠肺炎疫情，京台两地同胞携手打响疫情防控阻击战。

疫情发生以来，北京市坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，先后出台一系列政策措施，部署疫情防控工作。

为充分保障在京台胞健康福祉，北京市台办第一时间将相关政策措施等信息传递给在京台胞，通过北京台资企业协会、在京高校等渠道，了解在京台商、台干、台生等人的情况，做到疫情每日一报，做好防疫宣传，加强关心照护，及时了解台胞的需求和困难，并努力协调解决台胞返京机票改签等问题。

为更有针对性地指导和服务在京台胞应对疫情，北京市台办发布《北京市人民政府台湾事务办公室致在京台胞的公开信》，公布疫情防控官方信息发布渠道、北京市市区两级已确定101家发热门诊和20家救治定点医院，号召台胞增强防护意识，积极配合北京市开展的各项疫情防控工作。同时，北京市台办配合市卫生健康委制定台胞新型冠状病毒感染病例工作处理流程和通报机制，对于在京台胞确诊病例、需隔离人员、回京台胞出现发热症状等情况做出规定，有效应对可能出现的疫情。

北京市台办指导北京台资企业协会积极组织动员、协助服务，连日来，北京台商慷慨解囊，捐赠物资，助力遏制新冠肺炎疫情。北京台资企业协会一批会员企业率先投入捐赠行列。

北京君太百货公司总裁、北京台资企业协会会长章启正，通过君正基金向武汉捐款100万元，同时想方设法从国外和台湾地区购买价值100多万元的急需医用物资，捐赠湖北、北京等地。为减轻商户因疫情带来的经营压力，君太百货主动减免月租金约450万元。

宝健（中国）有限公司总裁李道通过北京市宝健公益基金会、中国青少年发展基金会，向武汉疫区捐赠价值1000万元的空气净化器等应急物资。呷哺呷哺公司通过北京春苗慈善基金会“抗击疫情、众志成城”项目捐款100万元。北京台资企业协会监事长周至元为海淀区捐赠200台医院用二氧化碳环境监测仪。

北京台资企业协会会员、台湾知名艺人吴奇隆为北京协和医院捐赠800套防护服、300个护目镜。北京润泰科技公司在疫情发生后，被指定为“涉疫情医疗废物”与“涉疫情生活垃圾”定点处置单位，该公司第一时间响应，春节期间各部门主管及运输、处置一线员工停休，倒班作业保障医疗废物收运工作及处置设施24小时正常运转，守好疫情防控最后一道防线。为表达爱心，公司还向湖北黄冈捐款10万元。

此外，北京联发科技的台湾总部向武汉东湖新区政府捐赠价值1000万元的医疗相关物资，顶新集团和北京顶新基金会通过下属公司向湖北、北京等全国多地捐款捐物，旺旺集团正准备向北京捐赠医疗物资。目前，北京台商已经捐款捐物超过2500万元。

“有多少力就尽多少力”，在京台青也积极行动起来。首钢基金创业公社港澳台总经理、北京市2019年五四奖章获得者郑博宇虽然人在台湾，却时刻关心着大陆抗疫的情况。他和伙伴们一起多方筹措采购防护衣、护目镜等急需的医疗用品，并发往湖北、青海、浙江等地。

对于目前岛内部分媒体对大陆抗疫的一些负面报道，郑博宇奋力澄清，并运用其在台湾青年当中的号召力，在“两岸青年”微信公众号上策划推送文章，广泛传播由台青创作、为武汉加油鼓劲的歌曲，弘扬大陆台胞积极乐观、爱国爱乡的正能量。

(责编：刘叶婷、贾文婷)