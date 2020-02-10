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英日欲尽快达成自贸协定

2020年02月10日08:27  来源：新华社
 

日本外务大臣茂木敏充8日在东京与英国外交大臣多米尼克·拉布就尽快启动两国自由贸易协定谈判达成一致。

拉布告诉媒体记者，谈判将于今后数周启动，希望年底前达成自贸协定。

【共同意愿】

茂木与拉布当天的会晤是英国1月31日正式脱离欧洲联盟以后，两国外长首次会晤。

会晤结束后，两人出席联合记者会。茂木告诉记者，双方开始初步讨论建立双边新经济伙伴关系，“希望我们能尽快开始并完成谈判”。

拉布说，双方讨论的将是“高标准”自贸协定；如果标准“没那么高”，至少也要像欧盟与日本经济伙伴关系协定那样“雄心勃勃”。

英国原本作为欧盟成员国享受与日本的自贸安排，但1月31日正式“脱欧”后，英国需要在今年年底过渡期结束前与欧盟确定未来关系，同时尽力与全球多个主要经济体敲定自贸协定。

拉布在接受路透社专访时说，日本是英方希望优先达成自贸协定的国家之一，原因包括日本市场规模可观。

“我们的目标是今年年底前完成（自贸协定），”他说，“我们肯定能早于春天开始（谈判）。”

【分歧待解】

茂木在记者会上说，他向拉布提及解除对日本食品和其他产品的进口限制。多家媒体报道，这可能是双方今后谈判重点之一。

日本福岛第一核电站在2011年3月11日东日本大地震和海啸中严重损毁，导致最高等级辐射泄漏。欧盟随后对包括食品在内的多种日本产品采取进口限制。

欧盟去年放松对部分日本产品的进口限制，但仍要求检查及认证部分日本产品原产地，包括海鲜。

当记者问及英方是否将同意日方要求，拉布说：“显然，任何影响食品、健康和安全标准的事，我们将非常仔细地审视。”

另外，日方担心英国“脱欧”后，与欧洲其他国家的贸易将出现摩擦。日产汽车公司等多家日本企业将工厂建在英国，原本希望经由英国更为便利地打入欧洲市场。

针对日方忧虑，拉布说，英国和欧盟都有“足够政治意愿”在年底过渡期到期前确定未来关系。

拉布在英国“脱欧”后出访的第一个国家是澳大利亚，随后抵达日本，接下来将访问新加坡和马来西亚。他在出访前告诉媒体记者：“我们想传递的信息是，英国对企业开放，是重要的投资目的地。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、贾文婷)
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