人民网>>国际

韩国网购交易规模创新高

本报驻韩国记者  马  菲

2020年02月10日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　韩国统计厅日前发布的报告显示，韩国去年网上购物交易额达到134.583万亿韩元（1美元约合1192韩元），同比增长18.3%，创下自有相关统计以来的最高纪录。

　　按交易商品类别来看，餐饮服务业的网上交易额涨幅最高，同比增长84.6%。此外，食品、化妆品以及家电和电子通信等领域的交易额也有显著增长。

　　餐饮服务业网上交易额的大幅增加，体现出韩国社会结构变化带来的消费趋势变动。随着韩国“一人户”家庭数量不断增加，比起外出就餐，许多人更青睐于在家独自用餐，各类外卖应用也随之增多并日益成熟，甚至出现专门为“一人户”家庭送餐的外卖平台。去年，韩国外卖服务交易额在整体餐饮服务网络交易额中的占比达到93.5%。

　　利用手机等移动终端进行网络交易的比例大幅提升。韩国统计厅的报告显示，去年在移动终端进行的网络交易额占比增至64.4%。统计厅方面表示，韩国移动支付技术日益发达，已形成用智能手机结算的环境，移动支付购物的金额和比重正不断提升。

　　有两个孩子的妈妈宋敏孝是一名上班族，她对本报记者表示，自己家里所需的各类商品基本都是利用手机来购买。“平时要工作，周末还要陪孩子，基本没有时间去超市或者商场，需要的东西几乎都是通勤时手机下单购买，非常方便。”

　　韩国各大门户网站及电商平台也持续发力，推出各类便捷支付方式以吸引用户。为满足用户对于配送时间的需求，各类快速配送服务不断涌现。例如，针对新鲜食品推出的“凌晨配送”，只要用户在当天某一时间节点之前下单，第二天早7时之前即可收到商品，此类服务广受用户欢迎。

　　2019年，韩国通过网络进行海外购物的交易额也同比增加22.3%，约为3.64万亿韩元。近些年来，受美国“黑色星期五”和中国“双11”购物节的影响，韩国国内的电商企业也将11月打造为购物季，展开促销活动。仅去年11月一个月，韩国网络购物交易额达到12.8万亿韩元，同比增加20.2%，单月网购交易额首次超过12万亿韩元。

　　在电商的冲击下，韩国各类实体商店通过人员重组、提升购物体验和营业效率、数字化转型、扩大配送服务以及进军海外市场等方式，强化自身竞争力。

　　（本报首尔2月9日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月10日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved