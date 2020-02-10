韩国网购交易规模创新高

韩国统计厅日前发布的报告显示，韩国去年网上购物交易额达到134.583万亿韩元（1美元约合1192韩元），同比增长18.3%，创下自有相关统计以来的最高纪录。

按交易商品类别来看，餐饮服务业的网上交易额涨幅最高，同比增长84.6%。此外，食品、化妆品以及家电和电子通信等领域的交易额也有显著增长。

餐饮服务业网上交易额的大幅增加，体现出韩国社会结构变化带来的消费趋势变动。随着韩国“一人户”家庭数量不断增加，比起外出就餐，许多人更青睐于在家独自用餐，各类外卖应用也随之增多并日益成熟，甚至出现专门为“一人户”家庭送餐的外卖平台。去年，韩国外卖服务交易额在整体餐饮服务网络交易额中的占比达到93.5%。

利用手机等移动终端进行网络交易的比例大幅提升。韩国统计厅的报告显示，去年在移动终端进行的网络交易额占比增至64.4%。统计厅方面表示，韩国移动支付技术日益发达，已形成用智能手机结算的环境，移动支付购物的金额和比重正不断提升。

有两个孩子的妈妈宋敏孝是一名上班族，她对本报记者表示，自己家里所需的各类商品基本都是利用手机来购买。“平时要工作，周末还要陪孩子，基本没有时间去超市或者商场，需要的东西几乎都是通勤时手机下单购买，非常方便。”

韩国各大门户网站及电商平台也持续发力，推出各类便捷支付方式以吸引用户。为满足用户对于配送时间的需求，各类快速配送服务不断涌现。例如，针对新鲜食品推出的“凌晨配送”，只要用户在当天某一时间节点之前下单，第二天早7时之前即可收到商品，此类服务广受用户欢迎。

2019年，韩国通过网络进行海外购物的交易额也同比增加22.3%，约为3.64万亿韩元。近些年来，受美国“黑色星期五”和中国“双11”购物节的影响，韩国国内的电商企业也将11月打造为购物季，展开促销活动。仅去年11月一个月，韩国网络购物交易额达到12.8万亿韩元，同比增加20.2%，单月网购交易额首次超过12万亿韩元。

在电商的冲击下，韩国各类实体商店通过人员重组、提升购物体验和营业效率、数字化转型、扩大配送服务以及进军海外市场等方式，强化自身竞争力。

（本报首尔2月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)