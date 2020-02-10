法总统访波兰呼吁加强欧盟团结

法国总统马克龙近日对波兰进行了访问，这是自2013年以来法国总统首次到访波兰。舆论认为，马克龙此访除了意在改善同波兰的双边关系外，也希望重启法国、德国和波兰三国峰会，缓和欧盟内部矛盾，增进欧盟团结。

近年来，由于英国“脱欧”、难民危机和右翼势力抬头等因素影响，在欧盟内部，中东欧国家与西欧国家间龃龉不断。今年1月，欧洲议会通过决议，以波兰和匈牙利“法治状况继续恶化”为由，对两国继续执行惩处程序，并呼吁两国建立新的司法机制。此事引发波兰方面强烈反弹，让“脱欧”成为波兰社交媒体上的热门话题。马克龙也曾公开批评波兰在司法改革以及难民接纳等方面的问题，并指责其妨碍欧洲到2050年实现“碳中和”目标。

在与波兰总统杜达等政要会谈时，马克龙指出，法国、德国应该与波兰形成更加紧密的关系，让欧盟更加稳固，降低成员国脱离欧盟的可能性。他还强调，英国“脱欧”开启了一个全新时代，欧盟国家必须保持团结，以在复杂多变的国际局势中应对各种挑战。杜达也认为，欧盟必须做出有利于各成员国和社会结构的调整，进一步提高工作效率和吸引力，确保未来不再有更多欧洲国家“脱欧”。

马克龙访问期间，法波双方签署了一份涉及经济、气候变化、网络安全和能源安全等领域的战略合作计划，表示在欧盟制定2021年至2027年财政预算的谈判中，两国将联手要求保留欧盟对波兰的农业资金援助。对于两国间的分歧，马克龙并未回避。他坦言，欧盟对波兰的援助建立在波兰尊重“欧盟价值观和规则的基础”之上。

法国总统到访让波兰国内对提高自身在欧盟内部的影响力有了新期待。随着英国“脱欧”，波兰成为欧盟人口第五大国、经济第六大国，在欧盟的重要性相应增强。近年来，以波兰为代表的中东欧国家的经济发展速度一直处于欧盟前列，成为欧盟经济增长的重要动力。波兰外长查普托维奇表示，马克龙在英国“脱欧”后立即对波兰进行访问，极具“象征意义”。

波兰华沙大学欧洲中心主任格拉茨克分析说，随着英国“脱欧”带来的欧盟内部利益分配调整，欧盟经受不起东部边界出现任何动荡。目前东西欧国家在司法、移民、环境、预算分配以及对外关系上存在诸多分歧，这是英国“脱欧”后影响欧盟未来走向的关键因素之一，能否弥合这些分歧也是对欧盟决策力和执行力的考验。

（本报华沙2月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 16 版）

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