非洲粮食安全面临严峻挑战（国际视点） 

联合国粮农组织和中国于2009年启动南南合作计划，帮助非洲国家应对粮食安全挑战，为当地提高粮食生产作出显著贡献。图为在中国专家的指导下，布隆迪农民去年成功种植了杂交水稻并取得了丰收。

本报记者 吕 强摄

核心阅读

当前世界粮食安全形势整体向好，但受多种因素影响，非洲多国自去年以来粮食安全形势出现恶化。非盟表示，非洲人口到2050年预计将达25亿，粮食安全将面临更严峻的挑战。非盟和非洲国家正在积极采取对策，全力提升农业产业化、现代化水平，增强粮食安全保障能力。国际社会也正和非洲多国展开更紧密合作，帮助提高应对粮食危机能力。

世界粮食计划署日前发布的2020年《全球热点地区报告》指出，在15个粮食安全形势恶化、需要紧急关注的“热点地区”中，有10个位于非洲大陆。其中，津巴布韦、南苏丹和萨赫勒中部地区面临的粮食安全问题最为严重，今年上半年预计有数百万人需要紧急粮食援助。

联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉此前表示，非洲地区的粮食安全形势较10年前更加严峻，这是国际社会面临的重大挑战。国际社会如不及时采取措施，全球各国极有可能无法实现联合国制定的在2030年前消除饥饿、实现粮食安全、改善营养状况和促进可持续农业的目标。

地区多国粮食安全形势堪忧

最近一个多月，东非国家埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里等国境内的蝗虫数量激增，达到3600亿只。粮农组织警告称，蝗灾使得非洲之角的粮食安全面临“前所未有的威胁”，若不加以遏制，到今年6月，蝗虫数量可能会增加500倍。目前，索马里政府已经宣布该国进入紧急状态，而周边的南苏丹和乌干达很可能成为蝗灾的下一批暴发地。

自去年年中以来，干旱、洪水、热带气旋等极端天气引发的自然灾害使得南部非洲地区多个国家粮食大面积歉收。据预测，未来几个月，这一地区天气将继续处于炎热干燥的状态。世界粮食计划署日前警告说，在南部非洲发展共同体的16个国家中，有4500万人面临严重缺乏粮食的状态，其中大多数是妇女和儿童。

津巴布韦是非洲粮食问题严重的较有代表性的国家之一。根据世界粮食计划署的最新报告，到2020年干旱季节的高峰期，该国总人口一半、超过770万的民众将面临粮食不安全问题，“津巴布韦正处于十年来最严重的紧急状态中”。

非盟负责农业与农村事务的官员埃德姆指出，非洲是世界上粮食最不安全的大陆，大约每4人中就有1人营养不良。到2050年非洲人口预计达到25亿，粮食安全将面临更严峻的挑战。

“世界粮食计划署正在加大对非洲国家的人道主义援助。”世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利说，在冲突和不稳定与极端天气共同的影响下，一些国家人们被迫离开家园、农田和工作场所。在另一些国家，气候变化与经济危机相互交织，使数百万人处于贫困和饥饿的边缘。

多重因素影响当地粮食生产

非洲国家近年来面临的粮食挑战与日俱增，其原因是多方面的，既有自然因素，也有社会经济因素。

首先是气候变化因素。多个国际组织指出，受极端天气频发影响，南部非洲地区去年气温上升的幅度是全球平均水平的两倍，而雨季降水严重偏少。降雨迟、长时间干旱、两次重大飓风让南部非洲农业遭受重创。

非洲国家对于自然灾害的抵御能力较弱是不容忽视的事实。粮农组织表示，非洲国家大部分自给自足的农民进行粮食生产完全依赖于自然降雨，小农户完全没有具备抗击反常气候的能力。

除气候变化外，社会因素进一步加剧了地区多国的粮食安全问题。世界粮食计划署此前发布的声明还指出，普遍贫困、就业不足、经济不稳定等也是地区多国粮食安全状况恶化的原因。

暴力冲突和局势动荡还使得部分国家的粮食危机恶化。例如，在萨赫勒中部地区，暴力冲突冲击当地农业生产，国际援助也因动荡而难以送达。预计2020年，这一地区的粮食不安全人口数量将翻一番，达到480万。

值得注意的是，非洲多国在粮食生产、加工、储运、消费等过程中，浪费现象严重不容忽视。埃德姆表示，在撒哈拉以南非洲，估计每年粮食损失量超过1亿吨，而这一数量可满足约4800万人一年的粮食需求。

各方携手加强农业领域合作

面对日趋严峻的粮食安全问题，非盟和非洲国家正在积极采取对策。非盟2015年出台《2063年议程》及第一个十年规划，明确提出加速推进工业化和实现粮食自给的宏伟愿景。目前，非洲各国都在加紧落实规划，全力提升农业产业化、现代化水平，增强粮食安全保障能力。

非盟还建立了“非洲风险承受能力”保险机制，增强非洲国家灾害风险管理的系统。自2014年以来，该机制已经向非洲国家支付了3600多万美元的早期响应资金，提供了超过4亿美元的干旱保险，超过210万人受益。去年正是在该机制的帮助下，塞内加尔近百万受旱农民得到了恢复生产的能力。

一些国家努力在自身发展中寻求解决路径。例如，埃塞俄比亚今年1月发布“粮食和土地利用经济行动议程”，通过农业产业化、为青年创造就业、改善森林和水资源环境等措施，增加农民收入。

除了非洲国家自身的努力，国际社会也在加大援助力度。世界粮食计划署准备向南部非洲处于紧急危机状态的饥饿人口提供旱季援助，资金金额达4.89亿美元；该组织还在扩大向非洲国家小农户提供粮食储存、植树、灌溉等方面的抗灾能力培训；粮农组织正在募集7000万美元，紧急支持东非3个受蝗灾最严重的国家开展空中灭虫、病虫害防控和民生保障行动。

中国对非洲国家实现粮食自主提供了长期支持和帮助。去年12月，联合国儿童基金会与中国国家国际发展合作署签署协议，中国政府的南南合作援助基金为津巴布韦受“伊代”热带气旋影响的人口提供200万美元的人道主义援助。粮农组织表示，自2009年粮农组织和中国启动南南合作计划以来，中国专家持续向非洲农民分享知识和技术，以提高农业生产力和增强可持续性，为各国引进了数百种农业技术。在中国专家帮助下，纳米比亚稻米产量提高了10%以上；在尼日利亚，650名中国专家和技术人员被派往各州分享其在稻米生产和水产养殖等领域的经验……去年12月，在海南三亚召开的首届中非农业合作论坛透露，2021年底前，中国将继续向非洲派遣100名高级农业专家，未来3年为非洲培养1万名农业技术人才。

“中国向非洲派遣专家，帮助培训当地的农业官员，培养当地有发展前途的小型农户，分享经验和专业知识，让更多人从中国经验和中国智慧中受益。”戴维·比斯利表示，中国在减贫方面取得了巨大成就，未来将继续通过南南合作等框架，在全球消除贫困的努力中发挥积极作用。

（本报约翰内斯堡2月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)