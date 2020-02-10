谱写中希关系新篇章（大使新春寄语）

2019年，中希关系取得了振奋人心的新发展，掀开了新篇章，进入了新时代。

这一年，中希高层交往空前密切。习近平主席11月成功对希腊进行国事访问，成为两国关系史上新的里程碑。访问期间，两国领导人倾心相谈，一致同意将继续拉紧务实合作和文明交流互鉴的纽带，将中希全面战略伙伴关系提升到新的高度。希腊总统帕夫洛普洛斯对华进行国事访问并出席亚洲文明对话大会，希两任总理先后率团赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届中国国际进口博览会。

这一年，中希务实合作如火如荼。希腊成为中国—中东欧国家合作机制正式成员，“16+1”升级为“17+1”。中希合作的平台更丰富，领域更宽广，前景更美好。两国合作经营的比雷埃夫斯港跃升为地中海第一大港，以比雷埃夫斯港为起点的中欧陆海快线集装箱货运量同比增长70%，中希共建“一带一路”正进入高质量发展阶段。两国重点领域三年合作框架计划稳步推进。

这一年，中希文明互鉴再传佳音。首届中希高等教育合作论坛成功举办。雅典中国文化中心和孔子学院日益成为当地民众了解中华文化的窗口。丰富多样的访演、展览等文化活动为两国人民增进了解、深化友谊搭建了桥梁。在亚洲文明对话大会和第三届文明古国论坛部长级会议上，中希两国共同展现文明古国的历史担当，为促进世界和平繁荣、 构建人类命运共同体贡献古老文明的深邃智慧。

2020年，中国将实现第一个百年奋斗目标，希腊也将进入经济和社会发展的全新阶段。在国家发展和民族复兴的道路上，中希两个古老民族继续携手前行。我们将以此为契机，不断增进两国合作与交流，将中希关系打造成共促中欧合作的典范、共建“一带一路”的亮点、共倡文明对话的表率，以更加丰硕的成果造福两国和世界人民。

（作者为中国驻希腊大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 02 版）

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