非洲坚守对中国的善意（国际论坛）

中国以前所未有的速度甄别出病原体并第一时间同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。中国应对疫情的防控措施向全世界树立了新的标准。非洲报纸积极评价中国采取的防控措施规模之大、速度之快。

数千名工作人员昼夜不停地工作，仅用10天就建成了拥有1000张床位的武汉火神山医院，建筑面积3万多平方米。现在这家医院已经投入使用。雷神山医院同样很快建成并投入使用。这样的规模与速度，在全世界任何地方都是无与伦比的。

对于很多非洲人来说，更加惊叹的是这些行动背后的精神。一家专门的医院从构想到绘成拥有成千上万组件的蓝图，再到将其建设成型，完全符合标准与规范——不同方面分工合作，制造或建造组件，准备场地，共同拼搏。这是值得每个中国人深感骄傲的壮举。

同样引人注目的是，召集1400名医护人员来统一承担在火神山医院的救治任务。这些专家曾与非典、埃博拉疫情交手，带来了从以往战斗中获得的强大专业技术。

然而，在中国众志成城抗击疫情的同时，我们也看到一些国家和地区出现与疫情相关的歧视和种族主义倾向。非洲人民想起了过去几次具有全球影响的突发公共卫生事件。1918年流感大流行，首个病例在美国发现，随后影响了全球1/3的人口。没有一个国家和地区因为这个公共卫生事件而受到谴责，美国人也没有被冠以污名。但是，1957年流感却很快被贴上“亚洲流感”的标签。现在，我们必须防止种族主义或偏执狂借题发挥。要明确的是，病毒才是人类的敌人。

还要注意的是，有少数国家还采取过度应对措施，人为制造了恐慌情绪。事实上，到目前为止，这么做是没有必要的，更没有必要隔离每一个从中国来的人。

关于疫情，非洲媒体更关注充满希望的事情。我们知道，尽管全世界已有几万确诊病例，数百人死亡，但已有2000多人治愈，治愈率快速增长。显而易见的是，在中国和世界各地的科学家支持下，前线的中国医护人员正在不断了解敌人。他们正在努力寻找有效的应对策略，形成防控疫情的方案和规范。

非洲人民一直对中国充满信心。非洲大陆各国纷纷表示与中国站在一起抗击疫情。我们相信中国拥有足够科学知识和技术能力来管理这一突发卫生事件。埃及和南非这样能够生产医疗用品和设备的国家，已向中国提供了援助。对于无法提供此类援助的非洲国家而言，则坚守对中国的善意——这种善意已在非洲深深扎根。

春天已经来了，花儿再次绽放。我们相信在中国快速、高效应对措施下，我们一定能够战胜疫情。

（作者为肯尼亚学者、世界银行前经济学家）

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 02 版）

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