美国"雷"局长们的"冷战残余病毒"才是这个时代的核心威胁

中国人民正在中国共产党的领导下万众一心，众志成城，英勇抗击新冠病毒肺炎疫情，行动规模之大、速度之快、效率和透明度之高，均为世所罕见，得到以联合国和世卫组织为代表的国际组织及世界各国的高度评价和点赞。国际社会对奋战中的中华民族寄予深切的同情和声援，充分体现了在重大疫情和灾害靣前同舟共济、守望相助的人类命运共同体的精神。

大千世界，无奇不有。就在中国人民以“越是艰险越向前”的民族精神抗击疫情，也为守卫人类健康作出贡献的时候，从世界的某些角落也发出一些不和谐的声音，辱骂、讽刺者有之，造谣、污蔑者有之，夸大疫情、过度反应者有之，幸灾乐祸、落井下石甚至趁火打刧者亦有之。嘈杂喧闹之中，三位美国高官相继发声十分刺耳。

1月30日，美国国务卿蓬佩奥在英国访问时，攻击中国的制度和共产党是“我们时代的核心威胁”；2月6日，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷在美战略与国际研究中心会议上宣称，“没有哪个国家比共产党中国对美国造成更大威胁”。人们不会忘记，这位“雷”局长上任以来多次妄言“中国是我们面临的最广泛、最具挑战性、最严重的威胁”，是“中国威胁论”最卖力的鼓吹者。也在2月6日，美国司法部长威廉·巴尔说，中国已成为美国的“头号地缘政治对手”。

三位重量级的政府高官在中国战“疫”的紧要关头密集发声，从意识形态和政治制度的角度攻击中国，且不说与当前中美关系稳定向好的大趋势不合，即便从一般人情常理而论，也有悖人类良知，颇有落井下石之嫌。

世界头号强国的当政者，尤其是身为美国外交的掌门人和情警部门的“头儿”，理应懂得“顺势而为”的道理。当今世界是和平、发展、合作的世界，是各种政治制度和平共处，各种意识形态和谐并存，各种发展模式相互包容，各种文化文明交流互鉴的时代。以意识形态和政治制度划线和集团对立、对抗为标志的冷战时代早已一去不返了。

在新的时代，还死抱着旧时代的思维，这叫做逆潮流，开倒车。说到底，这也是一种“病毒”，是对抗世界潮流的大病毒，是误导治国理政，侵蚀国际社会肌体的严重病毒。受这种病毒的感染，就会发生政治上的误判，政策上的偏差和战略决策上的失误。远的不说，仅就此次对待中国疫情的态度而言即很值得深思。在中国如实向国际社会通报疫情，世卫组织实地考察后明确反对过度反应的背景下，美国率先采取过度反应措施，带了很坏的头。美国商务部长罗斯甚至盘算着“疫情对美国有好处”，就是这种“病毒”在作祟。

国际社会对这种意识形态和冷战残余病毒应当有足够的认识，在抗击新冠肺炎疫情的同时，携起手来，共防共抗这种危害深远的“思维病毒”。（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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