尼日利亚主流媒体呼吁理性对待新型冠状病毒疫情

人民网阿布贾2月8日电（记者 姜宣） 6日，尼日利亚主流媒体《领航报》总编、阿布贾大学客座教授马霍博士发表文章，高度评价中国全力防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，抨击个别社交媒体夸大疫情，呼吁政府和民众理性科学看待疫情，避免过度反应。

文章说，尼日利亚个别社交媒体夸大疫情，不但易引发民众恐慌，更会影响当地中国人的正常工作生活。尽管世界卫生组织宣布疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但世卫组织也申明其对中国控制疫情能力充满信心，同时强调“如果不是中国政府的努力，以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到了更多的病例，甚至可能是死亡。毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆”。

文章说，中国政府正在倾全国之力以最严格、最全面的措施抗击疫情，包括大范围调拨资源、征召医护人员驰援疫区、短短几天之内建成2所上千床位的专科医院、公开透明分享信息和开展国际合作等。

文章说，新型冠状病毒并不可怕，正有越来越多的患者痊愈，根据世卫组织估计，目前其死亡率仅略高于2%，远低于疟疾的11%。布哈里总统说：“相信中国打赢疫情防控阻击战只是时间问题”。尼日利亚将坚定支持中国，正如在诸多危机面前中国坚定地支持尼日利亚和其他发展中国家一样。

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