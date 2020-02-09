意大利米兰举行“市长与您共进早餐-社区见面会”活动

人民网米兰2月8日电（记者 叶琦）正值中国传统佳节元宵节来临之际，米兰市政府在米兰中国文化中心举办“市长与您共进早餐-社区见面会”活动，米兰市长朱塞佩萨拉（Giuseppe Sala）与政府相关部门负责人出席，为米兰华人社区提供助力，并感谢华人对米兰市的社会发展与经济建设所作出的贡献。他还特意提到，意大利中部阿马特里切（Amatrice）地震时，米兰华人向地震灾区捐款8万欧元，他把这件事铭记在心，在此向米兰华人致以谢意！他表示，在当前这段艰难的时期他会力挺中国。

随后，萨拉市长与宋雪峰总领事同游华人区并品尝美食，为华人区商家店铺带来暖心的祝福，意大利友人也纷纷体验中式早餐文化，本地商家小唐汤包与国际士都对活动给予大力支持。

活动结束后，米兰市长萨拉在社交网站上留言：“今天的’与市长共进早餐’活动，我们选择在米兰中国文化中心中举办（via Paolo Sarpi），不仅因为在这个特殊的时刻，我们要强调对华人社区（这个城市非常重要的社区，约有3万人口）的声援，而且还因为华人区的故事很好地说明了邻里关系是如何成长的。他们直面变革，勇于决策，让这里变得更充满活力和吸引力。当吸引力增加时，还会伴随出现新的挑战：我认为政治的任务不是逃避这些挑战，但要与城市居民、协会和重要力量进行持续对话。米兰的公民总是积极进取，并渴望参与的。今天早上，我再次得到确认：这是一个充满活力和建设性对话的时刻，有着批评和改进意见。这就是我们要继续为米兰工作的方式：Insieme（携手并进）”。

据活动组织者称，“市长与您共进早餐”系列活动是第一次在米兰华人区举办，在这个特殊时期，意大利各级政府官员、不同党派人士纷纷现身米兰华人区，用不同方式表明意大利各级政府的亲中态度，在中意建交五十周年之际，相信中意两国政府和民众之间的关系会更为密切，友谊会得到进一步深化。

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