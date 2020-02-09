人民网>>国际

意大利米兰举行“市长与您共进早餐-社区见面会”活动

2020年02月09日08:58  来源：人民网-国际频道
 

人民网米兰2月8日电（记者 叶琦）正值中国传统佳节元宵节来临之际，米兰市政府在米兰中国文化中心举办“市长与您共进早餐-社区见面会”活动，米兰市长朱塞佩萨拉（Giuseppe Sala）与政府相关部门负责人出席，为米兰华人社区提供助力，并感谢华人对米兰市的社会发展与经济建设所作出的贡献。他还特意提到，意大利中部阿马特里切（Amatrice）地震时，米兰华人向地震灾区捐款8万欧元，他把这件事铭记在心，在此向米兰华人致以谢意！他表示，在当前这段艰难的时期他会力挺中国。

随后，萨拉市长与宋雪峰总领事同游华人区并品尝美食，为华人区商家店铺带来暖心的祝福，意大利友人也纷纷体验中式早餐文化，本地商家小唐汤包与国际士都对活动给予大力支持。

活动结束后，米兰市长萨拉在社交网站上留言：“今天的’与市长共进早餐’活动，我们选择在米兰中国文化中心中举办（via Paolo Sarpi），不仅因为在这个特殊的时刻，我们要强调对华人社区（这个城市非常重要的社区，约有3万人口）的声援，而且还因为华人区的故事很好地说明了邻里关系是如何成长的。他们直面变革，勇于决策，让这里变得更充满活力和吸引力。当吸引力增加时，还会伴随出现新的挑战：我认为政治的任务不是逃避这些挑战，但要与城市居民、协会和重要力量进行持续对话。米兰的公民总是积极进取，并渴望参与的。今天早上，我再次得到确认：这是一个充满活力和建设性对话的时刻，有着批评和改进意见。这就是我们要继续为米兰工作的方式：Insieme（携手并进）”。

据活动组织者称，“市长与您共进早餐”系列活动是第一次在米兰华人区举办，在这个特殊时期，意大利各级政府官员、不同党派人士纷纷现身米兰华人区，用不同方式表明意大利各级政府的亲中态度，在中意建交五十周年之际，相信中意两国政府和民众之间的关系会更为密切，友谊会得到进一步深化。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved