原标题：法国总统披露核弹头规模

法国总统埃马纽埃尔·马克龙7日邀请欧洲联盟其他国家就法国核威慑力量在欧洲的作用作“战略对话”，同时披露法国核弹头规模。

在一场面向法国军方人员的讲话中，马克龙阐述英国脱离欧盟后法国的核战略。英国“退群”后，法国成为欧盟唯一拥有核武器的国家。

马克龙说：“我们在决策方面的独立性与我们同欧洲伙伴牢不可破的团结完全相容。”

不过，马克龙没有提及与欧盟其他国家分享法国的核威慑力量。法国向来奉行独立的核威慑政策，马克龙同样拒绝把法国核威慑力量置于欧盟或北大西洋公约组织指挥下。

欧盟另一个主要国家德国的执政党基督教民主联盟资深成员约翰·瓦德富尔本周接受媒体采访时说，欧盟应具有自己的核威慑力量，法国应考虑把核力量交给欧盟或北约指挥，德国也应考虑与法国在核武器方面合作。

马克龙披露，法国核弹头数量低于300枚。

他说，就欧洲集体安全，欧洲国家“不能继续当看客”，应该在防止新军备竞赛方面发挥更直接作用。

美国去年退出与俄罗斯签定的《中导条约》，且俄美间现存唯一军控条约《新削减战略武器条约》2021年到期，引发新一轮军备竞赛忧虑。“欧洲国家必须共同意识到，在没有法律框架的情况下，他们可能很快在自己土地上面临一场新的常规甚至核军备竞赛，”马克龙说。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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