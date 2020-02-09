原标题：综合消息：多国专家学者积极评价中国抗击新冠肺炎疫情举措

新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，中国抗击新冠肺炎疫情进展受到国际社会密切关注。多国专家学者认为，中国政府采取了积极、高效、公开、透明的举措，不仅全力维护人民群众生命安全和身体健康，也为维护全球和地区公共卫生安全做出重大贡献，给世界带来信心。

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇表示，中国政府为应对疫情采取的行动正确且鼓舞人心。在湖北省，尤其是武汉市推出更严格隔离措施并建立新医院等系列举措积极有力。中美两国科学家在应对疫情中开展合作有助于加强互信。他认为，危机时期，各国政府应将工作重点放在对人民和人类最有利的事情上。

哈萨克斯坦首任总统基金会中国和亚洲研究计划首席专家安东·布加延科说，中国政府及时采取措施阻止病毒蔓延，在短短几天内组织动员全国人民抗疫，令人印象深刻。中国政府疫情信息发布的透明度值得赞扬，目前采取的措施对遏制病毒传播很有效，相信会达到预期效果。

墨西哥国立自治大学商业与经济分析实验室负责人伊格纳西奥·马丁内斯·科尔特斯说，面对疫情，中国政府的行动展示了其对人民群众生命安全和身体健康的高度重视。

墨西哥伊比利亚美洲大学教授阿曼多·阿苏亚说，中国政府正尽其所能防控疫情，中国“有能力、有资源”赢得这场战争。中国在10天内建成交付火神山医院，如此强大的动员能力给世界“带来了信心”。

英国知名社会学家马丁·阿尔布劳表示，他密切关注中国的新冠肺炎疫情，对中国政府在防控疫情扩散方面的有力措施印象深刻。中国医护人员不顾危险夜以继日工作，为处理这一危机提供巨大支持，相信全世界都会肯定中国政府和人民的付出。

澳大利亚悉尼圣文森特医院资深医学科学家王斌说，中国政府采取了强力干预措施以防止疫情扩大。中国经历过非典疫情的考验，在传染病防治的很多环节上取得巨大进步，澳洲医学界同仁对此表示肯定。

澳大利亚悉尼大学公共卫生学院副教授张颖表示，在疫情发生后，中国政府采取了组织全国专家对病原体进行研究、开展相关国际合作等积极、有效的措施。从专业角度讲，对疫区进行隔离是最有效的控制传染病扩散的措施，而在一个有1000万以上人口的现代大城市实行隔离措施，在全球公共卫生史上都是非常罕见的，相关举措对于控制疫情蔓延至关重要。

比利时泽布吕赫港高级管理人员文森特表示，中国政府采取超常规和高效的系列措施有效遏制了病毒扩散。公开透明分享相关数据的做法也将对取得抗击疫情最终胜利发挥重要作用。疫情不仅是中国面临的问题，也是全人类面临的共同挑战，需要我们一道去解决。（参与记者：岳东兴、许缘、邓仙来、任军、赵凯、张代蕾、郝亚琳、周舟、潘革平）

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